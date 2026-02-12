Eymen İbolar: 89 Madalya ile Türkiye'nin Parlayan Yüzücüsü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Eymen İbolar: 89 Madalya ile Türkiye'nin Parlayan Yüzücüsü

Eymen İbolar: 89 Madalya ile Türkiye\'nin Parlayan Yüzücüsü
12.02.2026 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 yaşındaki Eymen İbolar, 6 Türkiye şampiyonluğu ve 89 madalya ile dikkat çekiyor, hedefi milli takım.

Tekirdağ'da öğretmenlerinin yönlendirmesiyle yüzmeye başlayan 15 yaşındaki Eymen İbolar, 6 Türkiye şampiyonluğu ve toplam 89 madalyayla dikkat çekiyor. Genç sporcu, yeni dereceler için çalışmalarını sürdürüyor.

7 yaşında yüzme kursuna başlayan İbolar, antrenörü Sinan Saygı'nın yeteneğini fark etmesiyle performans grubunda antrenmanlara başladı. Katıldığı il ve bölge yarışmalarında dereceler elde eden genç sporcu, Türkiye şampiyonaları ve çeşitli turnuvalarda bugüne kadar 80 madalya kazandı.

İbolar, 18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) altın madalya elde ederek uluslararası alanda da başarısını gösterdi.

Son olarak geçen ay Galatasaray Kulübü sporcusu olarak Antalya'da düzenlenen Türkiye Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'na katılan İbolar, farklı kategorilerde 4'ü altın, 3'ü gümüş ve 1'i bronz olmak üzere 8 madalya kazandı. Genç sporcu ayrıca 4 Türkiye rekoru kırdı.

Eymen İbolar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonadan 8 madalyayla dönmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yarışmanın kendisi için çok iyi geçtiğini belirten İbolar, "4 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandım. 4 Türkiye rekoru kırmayı da başardım. Yüzmeye başladığımda böyle dereceler elde edeceğimi beklemiyordum. Çalışmalarımın karşılığını almak beni çok mutlu ediyor. Milli takımda yer alıp bu yıl da ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." diye konuştu.

"Yetenekli ve disiplinli çalışıyor"

Antrenör Sinan Saygı da İbolar'ın kısa sürede önemli başarılara imza attığını dile getirdi.

İbolar'ın katıldığı her yarıştan madalyayla ile döndüğünü anlatan Saygı, "Yetenekli ve disiplinli çalışıyor. Türkiye şampiyonasından 8 madalyayla dönmesi çok anlamlı. Bu yıl da çalışmalarımıza sıkı şekilde başladık. Madalyalarına yenilerini ekleyecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Milli Takım, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eymen İbolar: 89 Madalya ile Türkiye'nin Parlayan Yüzücüsü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Anam anam benim evim“ diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı "Anam anam benim evim" diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı
Milyonlarca liralık araçlara el konuldu Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı
Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu!
Erdoğan, Belediye Başkanı Güneş ile beraberindeki kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi Erdoğan, Belediye Başkanı Güneş ile beraberindeki kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi
Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti
İran’dan ABD’ye gözdağı: Yapay zekâ videosunda Trump’ın armadası yok edildi İran'dan ABD'ye gözdağı: Yapay zekâ videosunda Trump'ın armadası yok edildi

12:38
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
12:37
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı
12:24
Üniversite öğrencisinden kenti karıştıran sözler: Annem, belediye başkanı ile yasak aşk yaşıyor
Üniversite öğrencisinden kenti karıştıran sözler: Annem, belediye başkanı ile yasak aşk yaşıyor
11:50
Enes Batur gözaltına alındı
Enes Batur gözaltına alındı
11:42
Didem Arslan’ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
Didem Arslan'ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
11:03
Merkez Bankası’nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
Merkez Bankası'nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 13:00:51. #7.11#
SON DAKİKA: Eymen İbolar: 89 Madalya ile Türkiye'nin Parlayan Yüzücüsü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.