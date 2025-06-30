Eyüp Arın Adanaspor'dan Ayrıldı - Son Dakika
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Eyüp Arın Adanaspor'dan Ayrıldı

Eyüp Arın Adanaspor\'dan Ayrıldı
30.06.2025 14:03
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Altyapı sorumlusu Eyüp Arın, kötü yönetim ve maddi sorunlar nedeniyle Adanaspor'dan ayrıldığını açıkladı.

Adanaspor'un altyapı sorumlusu ve 30 yıldır kulüpte birçok görevde bulunan Eyüp Arın kulüpten ayrıldığını açıkladı. Arın, "Benim bulunduğum zamanda Adanaspor'a ve altyapısının onuruna zarar gelecek hiçbir şey yapılmasın diye deplasmanlara kendi cebimden para harcayıp götürdüm. Ben bu kulübün her zaman bir parçasıyım" dedi.

Adanaspor'da yönetimi elinde bulunduran Bayram Akgül, geçtiğimiz aralık ayında kulübü iş insanı Ergin Göleli'ye sattı. Çeşitli sorunlar nedeniyle Adanaspor, TFF 1. Lig'den, 2. Lig'e düştü. Şu anda kulüpte 5-6 futbolcunun kaldığı öğrenilirken, kulübün takım otobüsü dahil birçok eşyaya da haciz geldi. Turuncu-beyazlı ekipte 30 yıldır görev alan Altyapı Sorumlusu Eyüp Arın, Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi Nihat Geven Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

"Yeni bir sayfa açılması gerektiğine inanıyorum"

Kötü yönetim ve maddi sorunlar nedeniyle kulüpten ayrıldığını açıklayan Arın, "1995 yılında göreve başladığım Adanaspor'dan bugün ayrılıyorum. Bu kolay bir veda değil. Bu forma, bu arma benim için sadece bir görev değil, aidiyet duygusuydu. Çocukluğumda tribünlerinde hayalini kurduğum, yıllar içerisinde altyapısında yetişip formasını giydiğim, altyapısında binlerce evladımızı yetiştirdiğim bu camiaya hizmet etmek benim için büyük bir şerefti. Bu kulübün çok zor zamanlarında da güzel günlerinde de elimden geleni yapmaya çalıştım. Adanaspor eğer devam edecekse, kulübümüzün geleceği adına yeni bir sayfa açılması gerektiğine inanıyorum. Bu bir veda değil, gönül bağına verilen kısa bir ara. Ben bu kulübün her zaman bir parçasıyım. Bu batan gemiyi terk etmek gibi değil, hiçbir zaman batan gemiyi terk eden olmam. Bu benim duruşumdan kaynaklanan bir ayrılık" ifadelerini kullandı.

"Kulüpte planlama yok"

Bayram Akgül'ün kulübü uzun yıllar borçsuz bir şekilde yönettiğine değinen Eyüp Arın, "18 yıldır bu kulübe forma reklamı olmadan, sponsoru olmadan, borçsuz bir şekilde bu kulübü yöneten Bayram Akgül ve ailesine de saygılarımı iletiyorum. Süreç içerisinde çok gecikme olduğunu 10 gün sonra kulübün kampa başlaması gerektiğine inanıyorum. Bizim takımın sezonu açması lazım. Bunların planı olmadığını düşünüyorum. Normal bir planlama böyle yapılması lazım" dedi.

"Altyapıyı kendi cebimden maçlara götürdüm"

2024-2025 sezonunda kötü gidişat sürerken altyapı oyuncularını kendi cebinden para vererek deplasman maçlarına götürdüğünü anlatan Arın, "Benim bulunduğum zamanda Adanaspor'a ve altyapısının onuruna zarar gelecek hiçbir şey yapılmasın diye deplasmanlara götürdüm, maçlarını oynattım. Ben kendi cebimden harcadım. Başkan Ergin Göleli ise 'Pazartesi ödeyeceğim' dedi. Bekliyoruz, ödemezlerse de Adanaspor'a feda olsun" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Eyüp Arın Adanaspor'dan Ayrıldı - Son Dakika

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