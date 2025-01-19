Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Eyüpspor, sahasında Alanyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı eflatun-sarılı ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Ampem'in sağ taraftan çizgiye kadar indikten sonra yerden içeri çevirdiği topta penaltı noktası üzerindeki Tayfur Bingöl'ün gelişine vuruşunda kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı çeldi.
21. dakikada Vezo'nun ara pasında topla buluşan Ampem'in ceza sahası içine girdikten sonra sol ayağıyla vuruşunda Thiam'a da çarpan top ağlarla buluştu.
25. dakikada hakem Yasin Kol, VAR'dan gelen uyarının ardından ofsayt nedeniyle golü iptal etti.
45+3. dakikada Emre Akbaba'nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Tayfur'un kafa vuruşunda kaleci Ertuğrul topu çizgi üzerinde çeldi. Pozisyonun devamında Robin Yalçın meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
Hakemler: Yasin Kol, Murat Temel, Emrah Ünal
Eyüpspor: Berke Özer, Ruben Vezo, Robin Yalçın, Luccas Claro, Umut Meraş, Tayfur Bingöl, Melih Kabasakal, Prince Ampem, Emre Akbaba, Ahmed Kutucu, Mame Thiam
Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Birkan Tetik, Erdem Gökçe, Dorukhan Toköz, Halil Akbunar, Hüseyin Maldar, Yalçın Kayan, Batuhan Üzgül, Emre Mor, Caner Erkin
Teknik Direktör: Arda Turan
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Florent Hadergjonaj, Nuno Lima, Fidan Aliti, Yusuf Özdemir, Gaius Makouta, Richard Coelho, Efecan Karaca, Nicolas Janvier, Loide Augusto, Sergio Cordova
Yedekler: Mert Furkan Bayram, Yusuf Karagöz, Serdar Dursun, Marcos Lopes, Arda Usluoğlu, Jo Hwang, Fatih Aksoy, Bera Çeken, Jure Balkovec, Hüseyin Şen
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Gol: Robin Yalçın (dk. 45+3) (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Mame Thiam (Eyüpspor), Gaius Makouta (Alanyaspor) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Eyüpspor 1-0 Alanyaspor: İlk Yarı Sonucu - Son Dakika
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