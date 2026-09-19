Eyüpspor, 17. sırada girdiği 6. haftada yarın Fenerbahçe deplasmanına gidecek - Son Dakika
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Eyüpspor, 17. sırada girdiği 6. haftada yarın Fenerbahçe deplasmanına gidecek

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Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Chobani Stadı'ndaki maç saat 17.00'de başlayacak; ligde 5 maçta 1 galibiyet ve 4 yenilgiyle 17. sırada bulunan Eyüpspor'da sakat Taşkın İlter ve Abdelhamid Sabidi forma giyemeyecek.

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Chobani Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Ligde oynadığı 5 maçta 1 galibiyet ve 4 yenilgi yaşayan Eyüpspor, 17. sırada yer alıyor.

Sezona 2 yenilgiyle başlayan eflatun-sarılı ekip, 3. haftada sahasında Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek ligdeki ilk puanlarını topladı. İstanbul ekibi, daha sonra oynadığı 2 karşılaşmayı ise kaybetti.

Mağlup olduğu 4 maçta da rakip kaleye gol atamayan Eyüpspor, Erzurumspor FK ile birlikte ligde en az gol atan takım konumunda.

Eyüpspor'da sakatlıkları devam eden Taşkın İlter ve Abdelhamid Sabidi, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Kaynak: AA
Trendyol Süper LigFenerbahçeEyüpsporFutbolSporSon Dakika

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