Eyüpspor, 17. sırada girdiği 6. haftada yarın Fenerbahçe deplasmanına gidecek

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Chobani Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Ligde oynadığı 5 maçta 1 galibiyet ve 4 yenilgi yaşayan Eyüpspor, 17. sırada yer alıyor.

Sezona 2 yenilgiyle başlayan eflatun-sarılı ekip, 3. haftada sahasında Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek ligdeki ilk puanlarını topladı. İstanbul ekibi, daha sonra oynadığı 2 karşılaşmayı ise kaybetti.

Mağlup olduğu 4 maçta da rakip kaleye gol atamayan Eyüpspor, Erzurumspor FK ile birlikte ligde en az gol atan takım konumunda.

Eyüpspor'da sakatlıkları devam eden Taşkın İlter ve Abdelhamid Sabidi, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.