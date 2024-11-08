Eyüpspor, Adana Demir ile Deplasmanda Karşılaşıyor

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ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 11 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayan Eyüpspor, topladığı 19 puanla 11. sırada yer alıyor.

Ligde galibiyeti olmayan Adana Demirspor ise 2 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda hanesine yazdırdığı 2 puanla son sırada bulunuyor.