Eyüpspor 2-1 Alanyaspor: Son Dakika Zaferi
Eyüpspor, Alanyaspor'u 2-1 yenerek puanını 3'e çıkardı. Goller Abdullahi ve Jules'tan geldi.
(İSTANBUL) - Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 3'üncü haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. İstanbul temsilcisine galibiyeti Abdullahi ve Jules'un golleri getirdi.
Eyüpspor ile Corendon Alanyaspor arasında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetti.
Alanyaspor, maçın 1'inci dakikasında Arda Usluoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Eyüpspor, 39'uncu dakikada Abdullahi ile eşitliği sağladı.
Karşılaşmanın uzatma bölümünde sahneye çıkan Jules, 90+4'üncü dakikada attığı golle Eyüpspor'a 2-1'lik galibiyeti getirdi.
Bu sonuçla Eyüpspor puanını 3'e yükseltirken, Alanyaspor 4 puanda kaldı.
Süper Lig'in 4'üncü haftasında Eyüpspor, Çorum FK'ye konuk olacak. Alanyaspor ise Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek.
Son Dakika › Spor › Eyüpspor 2-1 Alanyaspor: Son Dakika Zaferi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?