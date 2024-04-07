Eyüpspor, Altay'ı 4-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Eyüpspor, Altay'ı 4-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükseldi

Geniş Video İzle

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Eyüpspor, Altay'ı 4-1 mağlup ederek sezon bitimine 5 hafta kala Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Maçta Bruno ve Regattin'in golleriyle galip gelen Eyüpspor, büyük bir başarı elde etti.

07.04.2024 19:01  Güncelleme: 19:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'de

Trendyol 1. Lig: Eyüpspor: 4 - Altay: 1

İSTANBUL - Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Eyüpspor, Altay'ı 4-1 mağlup ederek sezon bitimine 5 hafta kala Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Maçta dakikalar

8. dakikada sol taraftan Regattin'in kullandığı kornerde arka direkte Robin Yalçın'ın kafa vuruşu üst direkten döndü. Dönen topu Bruno, altıpas içerisinde kafa vuruşuyla tamamladı. 1-0

14. dakikada sağ kanattan Özgür Özkaya'nın kullandığı serbest vuruşta kimsenin dokunamadığı top altıpas çizgisinin gerisine düşerken, bu noktada oluşan karambolde Deniz Kadah'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

23. dakikada Bruno'nun pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Recep Niyaz, sağına çekip yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kalecinin solundan filelere gönderdi. 2-1

55. dakikada Fredy'nin savunmanın arkasına derinlemesine attığı pasta topla buluşan Bruno, topla birlikte ceza sahasına girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-1

62. dakikada ceza sahası içi sol çaprazdan Bruno'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Sefa Özdemir'in eline çarpınca hakem Alpaslan Şen, penaltı noktasını gösterdi.

64. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Regattin'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-1

Hakemler: Alpaslan Şen, Azad İlhan, Onur Gülter

Eyüpspor: Berke Özer, Murat Uçar, Robin Yalçın, Claro (Metehan Baltacı 68), Ömer Bayram, Taşkın İlter, Ampem, Fredy (Sinan Gümüş dk. 73), Recep Niyaz (Bekir Yılmaz dk. 82), Regattin (Saiz dk. 68), Bruno (Thuram dk. 73)

Yedekler: Birkan Tetik, Kubilay Anteplioğlu, Fethi Özer, Tugay Kaçar, Seşlar

Teknik Direktör: Arda Turan

Altay: Mustafa Çalışkan, Yusuf Tekin (Enes Yetkin dk. 81), Kuban Altunbudak (Hikmet Çolak dk. 81), Sefa Özdemir, Özgür Özkaya, Salih Sarıkaya, Ceyhun Gülselam, Enes Öğrüce, Mehmet Gündüz (Arda Gezer dk. 90), Nurettin Küçükdeniz (Onur Efe dk. 68), Deniz Kadah (Mehmet Onur Yıldız dk. 90)

Yedekler: Ozan Özenç, Murat Uluç, Murat Berkan Demir, Tugay Gündem, Caner Baycan

Teknik Direktör: Cüneyt Biçer

Goller: Bruno (dk. 8 ve 55), Recep Niyaz (dk. 23), Regattin (dk. 64 pen.) (Eyüpspor), Deniz Kadah (dk.

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Eyüpspor, Trendyol, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Eyüpspor, Altay'ı 4-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:34 Konu: Süper Kupa Ali Koç açıklamalarda bulunuyor Konu: Süper Kupa! Ali Koç açıklamalarda bulunuyor
19:12 Sahaya çıkacaklar mı Fenerbahçe’nin Süper Kupa planı belli oldu Sahaya çıkacaklar mı? Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı belli oldu
18:10 CHP’li belediye başkanına alkış isteyen Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü hakkında soruşturma kararı CHP'li belediye başkanına alkış isteyen Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü hakkında soruşturma kararı
17:02 Siverek, Halfeti ve Ürgüp’te seçimin yenilenmesine ilişkin karara iptal Siverek, Halfeti ve Ürgüp'te seçimin yenilenmesine ilişkin karara iptal
15:48 CHP’den Hatay’da seçim iptali başvurusu: 3 bin 389 ölü seçmen tespit ettik CHP'den Hatay'da seçim iptali başvurusu: 3 bin 389 ölü seçmen tespit ettik
18:42 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç U19 takımıyla birlikte Şanlıurfa’da Fenerbahçe Başkanı Ali Koç U19 takımıyla birlikte Şanlıurfa'da
17:51 Diyarbakır’da bir şahıs yolun ortasında tuvaletini yaptı Diyarbakır'da bir şahıs yolun ortasında tuvaletini yaptı
17:49 Eyüpspor, 1. Lig’in bitimine 5 hafta kala Süper Lig’e çıkmayı garantiledi Eyüpspor, 1. Lig'in bitimine 5 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi
17:13 TFF, 18 Temmuz’da seçime gitme kararı aldı TFF, 18 Temmuz'da seçime gitme kararı aldı
16:57 Süper Kupa sahibini bu akşam buluyor İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçında muhtemel 11’ler Süper Kupa sahibini bu akşam buluyor! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçında muhtemel 11'ler
15:48 Ankara’da seçimi kaybeden bağımsız aday: Dış güçler tarafından ele geçirilmeye çalışıldım Ankara'da seçimi kaybeden bağımsız aday: Dış güçler tarafından ele geçirilmeye çalışıldım
15:24 Kadın kıyafeti giyen erkek camideki kadınları taciz etti Kadın kıyafeti giyen erkek camideki kadınları taciz etti
15:08 MHP’li isim, zafer işareti yapan CHP’li Meclis Üyesi’nin burnunu kırmıştı Olay anının görüntüsü ortaya çıktı MHP'li isim, zafer işareti yapan CHP'li Meclis Üyesi'nin burnunu kırmıştı! Olay anının görüntüsü ortaya çıktı
14:39 Soylu’dan komedyen Özgür Turhan’ın kendisiyle ilgili “uyuşturucu“ sözlerine tepki gösterdi Soylu'dan komedyen Özgür Turhan'ın kendisiyle ilgili "uyuşturucu" sözlerine tepki gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2024 20:28:46. #1.11#
SON DAKİKA: Eyüpspor, Altay'ı 4-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement