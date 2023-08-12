Eyüpspor, Ankara Keçiörengücü karşısında Caner Erkin'in golüyle galip geldi - Son Dakika
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Eyüpspor, Ankara Keçiörengücü karşısında Caner Erkin'in golüyle galip geldi

Son Güncelleme: 12.08.2023 19:59

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Eyüpspor, Arda Turan'ın çalıştırdığı Ankara Keçiörengücü'nü Caner Erkin'in attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu gol, Caner Erkin'in Eyüpspor'daki ilk golü oldu.

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Ankara Keçiörengücü ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'da Caner Erkin attığı golle maça damga vurdu.

İLK MAÇ İLK GOL

Ankara Keçiörengücü, 1. Lig'in ilk haftasında Eyüpspor'u konuk etti. Heyecan dolu müsabakada yıldızlaşan isim Caner Erkin oldu. Deneyimli futbolcu,58'inci dakikada kaleye yaklaşık 30 metreden attığı frikikle takımına 3 puan getirdi. Bu gol Caner'in yeni takımındaki ilk golü oldu.

KENDİ DE ŞAŞIRDI

Eyüpspor'un yeni transferi Caner Erkin, sezona golle başladı. Tecrübeli futbolcu attığı golün ardından büyük sevinç yaşadı. Caner'in golden sonraki şaşkınlığı ise yüzüne yansıdı.

EYÜPSPOR 3 PUANI KAPTI

Müsabakanın kalan süresinde başka gol sesi çıkmadı ve Eyüpspor sahadan 3 puanla ayrıldı. Arda Turan'ın çalıştırdığı Trendyol 1. Lig ekibinin tek golü Caner Erkin'den geldi. Eyüpspor, Trendyol 1. Lig'in 2'nci haftasında Kocaelispor'u konuk edecek.

İşte Caner'in o golü;

Caner Erkin'den ilk maçta şov! Attığı gole kendi de şaşırdı
Caner Erkin'den ilk maçta şov! Attığı gole kendi de şaşırdı
Caner Erkin'den ilk maçta şov! Attığı gole kendi de şaşırdı
Caner Erkin'den ilk maçta şov! Attığı gole kendi de şaşırdı
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Caner Erkin, Arda Turan, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eyüpspor, Ankara Keçiörengücü karşısında Caner Erkin'in golüyle galip geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eyüpspor, Ankara Keçiörengücü karşısında Caner Erkin'in golüyle galip geldi - Son Dakika
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