Eyüpspor, Antalyaspor'u 4-1 yendi - Son Dakika
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Eyüpspor, Antalyaspor'u 4-1 yendi

Eyüpspor, Antalyaspor'u deplasmanda 4-1 mağlup ederek 28 puana yükseldi.

04.01.2025 18:28
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(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor, evinde Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda Eyüpspor'u konuk etti. Eyüpspor, deplasmanda Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti.

Hakem Muhammet Ali Metoğlu'nun yönettiği müsabakada, Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 32 ve 35'inci dakikalarda Mame Thiam, 41'inci dakikada Ahmed Kutucu ve 62. dakikada Prince Obeng Ampem kaydetti. Antalyaspor'un golünü ise 48'inci dakikada Ramzi Safouri attı.

Bu sonuçla Eyüpspor 28 puana yükselirken, Antalyaspor, 20 puanda kaldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Spor Eyüpspor, Antalyaspor'u 4-1 yendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eyüpspor, Antalyaspor'u 4-1 yendi - Son Dakika
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