Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, soyunma odasında Galatasaraylı futbolcularla şampiyonluğu kutladı

Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'da MKE Ankaragücü maçı sonrası futbolcular soyunma odasında büyük sevinç yaşadı. Futbolcuların kutlamalarına, sürpriz bir ismin de katıldığı ortaya çıktı.

EYÜPSPOR BAŞKANI, GALATASARAY SOYUNMA ODASINDA

Süper Lig'e çıkmak için Bodrumspor ile play-off yarı finalinde karşı karşıya gelen Eyüpspor, ilk maçta rakibini 1-0 yendi ve final için avantajlı hale geldi. İstanbul ekibinin başkanı Murat Özkaya'nın soyunma odasında Galatasaraylı futbolcularla şampiyonluğu kutladığı fotoğraf sosyal medyada büyük ilgi gördü.

FENERBAHÇELİLER TEPKİ GÖSTERDİ, GALATASARAYLILAR CEVAP VERDİ

Fenerbahçeli taraftarlar, Süper Lig'e çıkmanın eşiğinde olan bir kulübün başkanının bu görüntüyü vermemesi gerektiğini belirtti. Galatasaraylı taraftarlar ise, Özkaya'nın kulübün bir üyesi olduğunu ve geçen sezon Çaykur Rizespor'un başkanlığını yapan Tahir Kıran'ın da Fenerbahçe'de bir dönem yöneticilik yaptığını hatırlattı.

Sosyal medyada tartışma yaratan fotoğraf: