Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, soyunma odasında Galatasaraylı futbolcularla şampiyonluğu kutladı - Son Dakika
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Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, soyunma odasında Galatasaraylı futbolcularla şampiyonluğu kutladı

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, soyunma odasında Galatasaraylı futbolcularla şampiyonluğu kutladı

02.06.2023 14:48

MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın soyunma odasındaki kutlamalarına Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın da yer aldığı ortaya çıktı. Süper Lig'e çıkmak için play-off mücadelesi veren kulübün başkanının, aynı zamanda Galatasaray üyeliği bulunuyor.

Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'da MKE Ankaragücü maçı sonrası futbolcular soyunma odasında büyük sevinç yaşadı. Futbolcuların kutlamalarına, sürpriz bir ismin de katıldığı ortaya çıktı.

EYÜPSPOR BAŞKANI, GALATASARAY SOYUNMA ODASINDA

Süper Lig'e çıkmak için Bodrumspor ile play-off yarı finalinde karşı karşıya gelen Eyüpspor, ilk maçta rakibini 1-0 yendi ve final için avantajlı hale geldi. İstanbul ekibinin başkanı Murat Özkaya'nın soyunma odasında Galatasaraylı futbolcularla şampiyonluğu kutladığı fotoğraf sosyal medyada büyük ilgi gördü.

FENERBAHÇELİLER TEPKİ GÖSTERDİ, GALATASARAYLILAR CEVAP VERDİ

Fenerbahçeli taraftarlar, Süper Lig'e çıkmanın eşiğinde olan bir kulübün başkanının bu görüntüyü vermemesi gerektiğini belirtti. Galatasaraylı taraftarlar ise, Özkaya'nın kulübün bir üyesi olduğunu ve geçen sezon Çaykur Rizespor'un başkanlığını yapan Tahir Kıran'ın da Fenerbahçe'de bir dönem yöneticilik yaptığını hatırlattı.

Sosyal medyada tartışma yaratan fotoğraf:

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Galatasaray, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

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