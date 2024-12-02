Eyüpspor Berke Özer ile Galatasaray'a karşı 1 puan aldı

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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray ile deplasmanda 2-2 berabere kalan ikas Eyüpspor'da kaleci Berke Özer, "spekülasyonlara güzel cevap verdiklerini" söyledi.

Berke Özer, müsabakanın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'a karşı 1 puan aldıkları için mutlu olduklarını belirten Berke, "Ben, kendi adıma sahada elimden geleni yapmaya çalıştım. Benim ve takım arkadaşlarım için güzel bir maç geçti." dedi.

Türkiye'nin en büyük takımlarından birine karşı oynadıklarını ifade eden Berke, "Buradan puan alabilmek kolay değil. Hafta başındaki spekülasyonlara güzel cevap verdik. Burada hepimiz bu kulübün başarısı için mücadele ediyoruz. Bugün bunu tüm Türkiye'ye gösterdiğimiz için çok mutluyuz." diye konuştu.