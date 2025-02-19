Eyüpspor, Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 21 Şubat Cuma günü Beşiktaş'ı ağırlayacak ikas Eyüpspor, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Eyüp Stadı'ndaki antrenman, teknik direktör Arda Turan yönetiminde yoğun kar yağışı altında yapıldı.
Teknik direktör Arda Turan'ın takımla konuşmasının ardından idman, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.
Eflatun-sarılı takım, Beşiktaş maçının hazırlıklarını yarınki idmanla tamamlayacak.
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