Eyüpspor play-off etabına damga vurdu! Arda Turan Süper Lig'e yaklaşıyor - Son Dakika
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Eyüpspor play-off etabına damga vurdu! Arda Turan Süper Lig'e yaklaşıyor

31.05.2023 22:20

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Eyüpspor, sahasında Bodrumspor'u 1-0 mağlup etti. Rövanş 4 Haziran Pazar günü oynanacak.

Süper Lig'e yükselme yarışı son sürat devam ediyor. Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Eyüpspor seyircisi önünde Bodrumspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

GOL MUSTAFA PEKTEMEK'TEN

Eyüpspor'un golünü tecrübeli forvet Mustafa Pektemek kaydetti. 34'üncü dakikada kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturan Mustafa, takımına galibiyeti getirdi.

Eyüpspor play-off etabına damga vurdu! Arda Turan adım adım Süper Lig'e yaklaşıyor

RÖVANŞ PAZAR GÜNÜ

Eşleşmeni ilk ayağını kazanan Eyüpspor, avantajı kaptı. Mücadelenin rövanşı 4 Haziran Pazar günü saat 16.00'da Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak.

ARDA TURAN AÇILDI

Eyüpspor'un başında çıktığı ilk 4 maçtan 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrılan Arda Turan'ın yüzü play-off etabında güldü. Eyüpspor, play-off 1. tur ilk maçında Sakaryaspor'u Alparslan Öztürk'ün golüyle 1-0 mağlup etmişti.

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Arda Turan, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eyüpspor play-off etabına damga vurdu! Arda Turan Süper Lig'e yaklaşıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eyüpspor play-off etabına damga vurdu! Arda Turan Süper Lig'e yaklaşıyor - Son Dakika
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