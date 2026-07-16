Eyüpspor Bolu'da Kampa Girdi - Son Dakika
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Eyüpspor Bolu'da Kampa Girdi

Eyüpspor Bolu\'da Kampa Girdi
16.07.2026 16:47
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, 2026-2027 sezonu hazırlıkları için Bolu'da kampa başladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Bolu'da kampa girdi.

Abant yolu üzerindeki bir otelde dün kampa giren eflatun-sarılı ekip, teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde sabah antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenmana ısınma koşusu ve istasyon çalışmasıyla başlayan futbolcular, teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalarla idmanı tamamladı.

Teknik direktör Özhan Pulat, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Bolu'nun özellikle hava şartları bakımından çok elverişli olduğunu belirterek, "Ülkemizin birçok bölgesinde sıcak hava etkili olurken burada hem konakladığımız tesis hem de iklim şartları çalışmalarımız açısından oldukça uygun. Şu ana kadar her şey yolunda gidiyor. Burada 6 gün kalacağız, 2 hazırlık maçı oynadıktan sonra tesislerimize döneceğiz." dedi.

Pulat, transfer çalışmalarının planlandığı şekilde devam ettiğine değinerek, şöyle devam etti:

"Göreve başladığımız günden itibaren belirlediğimiz ve uzun süredir takip ettiğimiz isimleri kadromuza katmaya devam ediyoruz. Bu hafta içerisinde transfer sayımızın 8-9'u bulmasını bekliyoruz. Takımımızın oyun yapısına ve karakterine uygun oyuncuları tercih ediyoruz. Bizim ölçeğimizdeki kulüpler, fiyat-performans açısından en doğru oyuncuları bulmak zorunda. Şu ana kadar aramıza katılan futbolcuların enerjisinden ve uyumundan oldukça memnunuz."

"Bizim gibi takımlar önce mikro hedeflerle lige başlamalı"

Ligin her geçen sezon daha zorlu hale geldiğine, ekonomik farklılıkların oyun anlayışına da yansıdığına işaret eden Pulat, "Artan maddi farklar birçok Anadolu takımını daha fazla savunma yapmaya ve oyunu kontrol altında tutmaya yöneltiyor. Bu da maç kazanmayı zorlaştırıyor. Artık yalnızca doğru savunma değil, doğru hücum organizasyonları da büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Pulat, yeni sezonda seyir zevki yüksek bir futbol ortaya koymak istediklerini dile getirerek, "Futbol, izleyiciyle güzel. Biz sahada ne oynadığını bilen, planlı, top rakipteyken de bizdeyken de doğru çözümler üretebilen, keyif veren bir Eyüpspor izletmek istiyoruz." diye konuştu.

Büyük hedeflerden önce istikrarlı sonuçlara odaklanacaklarının altını çizen Pulat, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim gibi takımlar önce mikro hedeflerle lige başlamalı. Önümüzdeki maçları kazanarak ligdeki yerimizi belirlemeliyiz. Geçen sezon önemli bir başarı hikayesi yazıldı. Biz de o başarıdan ders çıkararak aynı sıkıntıları yaşamamak istiyoruz. İlk hedefimiz korkulu rüya yaşamamak, ardından da oynadığı futbolla keyif veren ve ligde ulaşabileceği en iyi noktaya gelen bir Eyüpspor olmak."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Eyüpspor Bolu'da Kampa Girdi - Son Dakika

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