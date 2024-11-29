Eyüpspor'da Sakatlık Açıklaması

Spor

Eyüpspor Kulübü, Ruben Vezo ve Umut Meraş'ın sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Eyüpspor Kulübünden yapılan açıklamada, "23 Kasım'da oynanan Çaykur Rizespor maçında sakatlık geçiren futbolcumuz Umut Meraş'ın çekilen radyolojik görüntüler ve kulüp doktorumuz tarafından yapılan değerlendirmesi neticesinde sol bacak bölgesinde birinci derece kas yaralanması tespit edilmiştir. 28 Kasım'da yapılan antrenman sırasında sakatlanan futbolcumuz Ruben Vezo'nun yapılan tetkikler ve kulüp doktorumuzun değerlendirmesi neticesinde sağ bacak kalf bölgesinde birinci derece kas yaralanması tespit edilmiştir. Her iki futbolcumuzun tedavisine sakatlıkları tespit edilir edilmez başlanmıştır. Futbolcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri yer aldı.