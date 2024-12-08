Eyüpspor'dan Samsunspor'a 3-0'lık Galibiyet - Son Dakika
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Spor

Eyüpspor'dan Samsunspor'a 3-0'lık Galibiyet

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Samsunspor karşısında aldıkları 3-0'lık galibiyetin önemine vurgu yaptı. Yavaş, 'Üst sıralardaki yerimizi korumak istiyoruz' dedi ve maçın denge içinde geçtiğini, ikinci yarıda ise mükemmel bir performans sergilediklerini ifade etti.

08.12.2024 16:42
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Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Samsunspor karşısında haklı bir galibiyet aldıklarını vurgulayarak, "Üst sıralardaki yerimizi korumak istiyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Eyüpspor, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaştığı Samsunspor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, "Bugün karşımızda ligin en başarılı ve çok formda olan Samsunspor vardı. Maç öncesinde hücum istatistik açısından çok iyi işler yapan ve lige renk katan bir takım Samsunspor. Bizim de kendimize has bir oyun yapımız var. Bu maçı da kesinlikle kazanmamız gereken bir maç olarak görüyorduk. Maçın ilk 10 dakikası hariç dengeli bir oyun olduğunu söyleyebilirim. İkinci devre bizim açımızdan muhteşem bir oyun oynandı. Oyuncularımızın gayretiyle 3 golle net bir 3 puana ulaştık. Süper Lig'de üst sıralardayız. Bu ligde yeni olan bir takım için iyi bir gösterge. Hedefimizin ilk olarak ligde kalmak olduğunu söylüyorduk. İyi gidiyoruz. Kasımpaşa ile sahamızda deplasmanda olacağımız bir mücadeleye çıkacağız. Sezonun ilk devresi bitene kadar üst sıralardaki yerimizi korumak istiyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Samsunspor, Eyüpspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eyüpspor'dan Samsunspor'a 3-0'lık Galibiyet - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eyüpspor'dan Samsunspor'a 3-0'lık Galibiyet - Son Dakika
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