Eyüpspor, Dorukhan Toköz ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı 29 yaşındaki milli oyuncu Dorukhan Toköz ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Eflatun-sarılı ekip sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;
" Trendyol Süper Lig'deki ilk sezonumuzda formamızı giydiği süre boyunca verdiği mücadele için Dorukhan Toköz'e teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz."
Dorukhan Toköz, Eyüpspor formasını tüm kulvarlarda 22 kez terletti.
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