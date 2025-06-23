Eyüpspor Fenerbahçe\'den transfer yaptı

Selçuk Şahin'in çalıştırdığı Eyüpspor, Fenerbahçe'nin genç futbolcusunu transfer etti.

A Spor'un haberine göre, İstanbul ekibi, 21 yaşındaki genç savunma oyuncusunun transferi için Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. Emir'in transfer döneminin başlamasının ardından Eyüpspor'a kiralık olarak imza atması bekleniyor.

DAHA ÖNCE DE KİRALANMIŞTI

Emir Ortakaya'nın Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Genç futbolcu, Fenerbahçe'ye transferinin ardından; Göztepe, Kocaelispor, Westerlo ve Beerschot'a kiralanmıştı.