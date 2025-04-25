Eyüpspor Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 27 Nisan Pazar günü lider Galatasaray'ı konuk edecek ikas Eyüpspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Arda Turan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başladı.

Dar alanda çift kale maçla devam eden idman, şut organizasyonlarıyla sona erdi.

Eflatun-sarılı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.