- Kerem Yavaş: "Sonuç olarak kazanmayı bildik, mutluyuz"
İSTANBUL - Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Gençlerbirliği maçının ardından yaptığı açıklamada, kazanmanın kendileri için çok önemli olduğunu bildiklerini söyleyerek, "Sonuç olarak kazanmayı bildik, mutluyuz" dedi.
Trendyol 1. Lig'in 22. hafta mücadelesinde Eyüpspor, evinde karşılaştığı Gençlerbirliği 1-0'lık skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Artık ligin maç anlamında boyunun kısaldığını söyleyerek sözlerine başlayan Kerem Yavaş, "Son sürece doğru gidiyoruz. Artık 12 haftalık bir süreç. Bu süreçte hem play-off hem de küme düşme hattındaki takımların mücadeleleri ve reaksiyonları ligi daha da zor bir duruma getirecek. Bu bağlamda her maç, her maçta alınan galibiyet daha değerli. Bugün öyle bir maça çıktık. Kazanmanın bizim için çok önemli olduğunu biliyorduk. Karşımızda ciddi bir rakip vardı. Gençlerbirliği Süper Lig tecrübesi olan, bu sene de Süper Lig için iyi organize olan ve orayı hedefleyen bir kulüp. Aynı bağlamda hem oyuncuları tecrübeli Süper Lig'de oynamış hem de kaliteli ayaklardan oluşuyor. Oyunları ligin en çok uzun pas yapan takımı. Direkt hücum anlayışıyla oynuyorlar. Direkt takip saha geçip, ikinci topları alıp merkezden etkili hücumlarla geliyorlar. Merkeze gidemezlerse çok sayıda kenara inip, uzak mesafeli ortalarla hücum ediyorlar. En büyük özellikleri de kontra ataklar. Bu kontra ataklara uygun oyunculara da sahipler. Amilton gibi, Kayode gibi, Yatabare gibi. Ciddi geniş alan buldukları zaman etkinli olan oyuncular. Bunları oyuncularımıza aktarmıştık maç başında. Oyunun ilk devresinde tamamen oyuna hakim, pozisyonlara giren, golü bulan ve golden sonra tekrar rakip sahada hücum etmeye devam eden bir takım vardı. İkinci yarıda ilk 10 dakikası hariç biraz psikolojik olarak skoru koruma etkisi oyuncularımıza yansıdı diye düşünüyorum. Oyundan biraz düştük, hatta oyun Gençlerbirliği'ne geçti. Sonrasında değişikliklerle bunu önlemeye çalıştık ama beceremedik. Ligin son süreci olduğu için pragmatik bir formasyon değişikliğine gittik. Zaten uzun toplarla, kenar ortalarla daha sık gelecek olan bir rakip karşımızda vardı. Bunun daha da yoğunlaşacağını biliyorduk son dakikalarda. Hem saiz olarak büyümek için, hem de orada sayısal çoğunluğu sağlamak için 3 merkez ortayla 5-4-1 formasyonuna döndük. Oyuncularımız buna iyi reaksiyon verdi. İyi uyguladılar. Skoru korumayı başardılar. Bir kaçta kontra atakla karşılık vermeyi başardık. Sonuç olarak kazanmayı bildik, mutluyuz. Gençlerbirliği tebrik ediyorum. Bugün iyi mücadele ettiler. Onlara da ligin geri kalanında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
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