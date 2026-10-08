Eyüpspor, Göztepe'nin 4 bin TL'lik deplasman bileti talebine indirim yapmadı - Son Dakika
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Eyüpspor, Göztepe'nin 4 bin TL'lik deplasman bileti talebine indirim yapmadı

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Eyüpspor, Göztepe\'nin 4 bin TL\'lik deplasman bileti talebine indirim yapmadı
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TRENDYOL Süper Lig'de deplasmanda Eyüpspor'la karşılaşacak Göztepe'de taraftarlar ve yönetim, 4 bin TL'lik deplasman bilet fiyatına tepki gösterdi. Göztepe yönetiminin fiyatın düşürülmesi girişimi sonuçsuz kaldı; Eyüpspor değişiklik yapmayacağını bildirdi.

TRENDYOL Süper Lig'de milli aranın ardından deplasmanda Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe'de taraftarlar ve yönetim deplasman bilet fiyatına tepki gösterdi. İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak müsabakada Göztepeli taraftarlar için bilet fiyatı 4 bin TL olarak açıklandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medya üzerinden fiyat politikasını sert bir dille eleştirdi. Göztepe yönetimi ise misafir tribünü için açıklanan 4 bin TL'lik bilet fiyatının düşürülmesi amacıyla girişimde bulundu. Ancak sarı-kırmızılıların çabaları da sonuç vermedi.

Göztepe, fiyatın yeniden değerlendirilmesi için Eyüpspor yönetimiyle görüşme gerçekleştirildiğini açıkladı. Ancak görüşmenin ardından bilet fiyatında herhangi bir değişiklik yapılmayacağı duyuruldu. Resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz, açıklanan Eyüpspor - Göztepe'miz karşılaşmasının deplasman tribünü bilet fiyatlarının yeniden değerlendirilmesi için Eyüpspor Kulübü yönetimi ile görüşmüştür. Görüşmenin ardından, fiyatlarda herhangi bir değişiklik yapılmayacağı kulübümüze bildirilmiştir. Eyüpspor Kulübü yönetimini bilet fiyatlarını makul bir seviyeye çekmeye davet ediyoruz."

TAM KADRO HAZIRLANIYOR

Süper Lig'de geride kalan 6 haftada 3 yenilgi ve 3 beraberlik alarak galibiyetsiz 3 puanla 17'nci sırada yer alan Göztepe, Eyüpspor maçının hazırlıklarını tam kadro sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda 22 günlük milli arada, ağır sakatlıklar yaşayan Gambiyalı stoper Sonko Sundberg ve Brezilyalı savunmacı Allan Godoi takıma döndü. Ayrıca yine bir süre takımdan ayrı kalan Tanzanyalı orta saha Novatus Miroshi ile kanat oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar da tamamen iyileşti. Kırmızı kart cezası nedeniyle son 2 maçı kaçıran sağ kanat Ogün Bayrak da cezasını tamamlamış oldu.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Eyüpspor, Göztepe'nin 4 bin TL'lik deplasman bileti talebine indirim yapmadı - Son Dakika
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