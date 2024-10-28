Eyüpspor İlk Yarıda Önde - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Eyüpspor İlk Yarıda Önde

Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor, Başakşehir'i 1-0'la geçerek ilk yarıyı önde kapattı.

28.10.2024 18:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında RAMS Başakşehir, Eyüpspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Eyüpspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada sağ taraftan Ömer Ali Şahiner'in yaptığı ortada savunma tarafından uzaklaştırılan top ceza sahası dışına açıldı. Ceza yayı sağ tarafında topu kontrol eden Miguel Crespo'nun uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Berke Özer meşin yuvarlağı kornere çeldi.

28. dakikada savunmada Miguel Crespo'nun hatasında araya giren Ahmed Kutucu'nun dokunduğu top ceza sahası içi sol çaprazda Mame Thiam'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

30. dakikada sol taraftan Dimitrios Pelkas'ın kullandığı serbest vuruşta altıpasın gerisinde Joao Figueiredo'nun kafa vuruşunda kaleci Berke Özer meşin yuvarlağı kurtardı.

38. dakikada sol taraftan Olivier Kemen'in ceza sahasına yaptığı ortada altıpasın gerisinde Miguel Crespo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Emin Tuğral, Murat Altan

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Olivier Kemen, Leo Duarte, Jerome Opoku, Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün, Miguel Crespo, Deniz Türüç, Dimitrios Pelkas, Davidson, Joao Figueiredo

Yedekler: Deniz Dilmen, Berat Özdemir, Lucas Lima, Krzysztof Piatek, Berkay Özcan, Philippe Keny, Hamza Güreler, Ömer Faruk Beyaz, Matchoi Djalo, Ousseynou Ba

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Eyüpspor: Berke Özer, Leo Dubois, Robin Yalçın, Luccas Claro, Caner Erkin, Melih Kabasakal, Jonjo Shelvey, Ahmed Kutucu, Emre Akbaba, Prince Ampem, Mame Thiam

Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Dorukhan Toköz, Halil Akbunar, Samuel Saiz, Ruben Vizo, Taşkın İlter, Anastasios Chatzigiovanis, Tayfur Bingöl, Umut Meraş, Gianni Bruno

Teknik Direktör: Arda Turan

Gol: Mame Thiam (dk. 28) (Eyüpspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Mame Thiam, Başakşehir, Eyüpspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eyüpspor İlk Yarıda Önde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:12 400 hektar alan kül oldu: Denizli’de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi 400 hektar alan kül oldu: Denizli'de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi?
23:16 Türkiye’de sakal ektiren Fransız, intihar etti Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş Türkiye'de sakal ektiren Fransız, intihar etti! Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş
22:59 Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı
22:54 Yol ortasında ’İnsanlık ölmüş’ dedirten hareket Yol ortasında 'İnsanlık ölmüş' dedirten hareket
20:16 Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran’ı ortadan kaldırmak Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran'ı ortadan kaldırmak
10:36 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak
10:28 Çeçen lider Kadirov, Moskova’daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti Çeçen lider Kadirov, Moskova'daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti
10:13 Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun! Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi
10:11 Kağıthane’de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum Kağıthane'de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum
09:51 Minik atlete ’’Yaşın küçük’’ diyip madalyasını vermediler Minik atlete ''Yaşın küçük'' diyip madalyasını vermediler
09:40 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu Uymayanlar cezalandırılacak 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu! Uymayanlar cezalandırılacak
09:33 Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi
09:32 Yenidoğan çetesinin İstanbul’da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı Yenidoğan çetesinin İstanbul'da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı
09:27 Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2024 05:25:50. #1.11#
SON DAKİKA: Eyüpspor İlk Yarıda Önde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.