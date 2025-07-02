Eyüpspor, Kerem Demirbay ile Anlaştı - Son Dakika
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Eyüpspor, Kerem Demirbay ile Anlaştı

Eyüpspor, Kerem Demirbay ile Anlaştı
02.07.2025 13:51
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Eyüpspor, Galatasaray'dan Kerem Demirbay'ı transfer etti, imza töreni düzenlendi.

SÜPER Lig ekibi Eyüpspor, son olarak Galatasaray forması giyen Kerem Demirbay ile anlaşmaya vardı.

Süper Lig'de ikinci sezonunu geçirecek olan Eyüpspor yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Eflatun-sarılı ekip, son olarak Galatasaray forması giyen Kerem Demirbay'ı transfer ettiğini duyurdu. Anlaşmaya varılan 31 yaşındaki futbolcu için tesislerde imza töreni düzenlendi. Bu törende Kerem Demirbay ve Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız açıklamalarda bulundu.

KEREM DEMİRBAY: BURADA OLMAK BENİM İÇİN YENİ BİR HEYECAN VE MOTİVASYON KAYNAĞI

İmza töreninde konuşan 31 yaşındaki orta saha futbolcusu Kerem Demirbay: "Eyüpspor'a geldiğim için gerçekten çok mutluyum. Burada olmak benim için yeni bir heyecan ve motivasyon kaynağı. Takım arkadaşlarımla birlikte sahada en iyi performansımı göstermek, kulübümüze ve taraftarlarımıza layık olmak için var gücümle çalışacağım. Hep birlikte güzel başarılara imza atacağımıza inanıyorum" dedi.

FATİH KULAKSIZ: KEREM BURAYA BÜYÜK BİR İSTEK VE HEYECANLA GELDİ

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız ise "Öncelikle Kerem Demirbay transferinin gerçekleşmesinde bizlere kolaylık sağlayan Galatasaray Kulübü'ne ve Sayın Dursun Özbek'e teşekkür ediyoruz. Kerem, hem Almanya'da hem de Türkiye'de önemli kulüplerde forma giymiş, uluslararası tecrübesi yüksek, kaliteli bir oyuncu. Kerem buraya büyük bir istek ve heyecanla geldi. Sahada göstereceği katkı ve tecrübesiyle takımımıza önemli artılar kazandıracağına inanıyoruz. Bu anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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