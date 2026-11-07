Eyüpspor, Kocaelispor karşısında ilk 15 dakikayı 1-0 geride tamamladı

Eyüpspor, Kocaelispor karşısında ilk 15 dakikayı 1-0 geride tamamladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Eyüpspor, Kocaelispor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk 15 dakikası Kocaelispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi ve konuk ekip ilk bölümü önde tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Eyüpspor, Kocaelispor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk 15 dakikası Kocaelispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi.
Kaynak: İHA
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