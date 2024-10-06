Eyüpspor Maçında Üzüntü Çekti

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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk oldukları TÜMOSAN Konyaspor'a 2-1 yenilen İkas Eyüpspor'un teknik sorumlu Kerem Yavaş, gol yedikleri dakikaya kadar iyi götürdükleri maçta yenildikleri için üzgün olduklarını belirtti.

Yavaş, maçın ardından Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maçı kazanmak için geldiklerini ifade eden Yavaş, "Gol yediğimiz dakikaya kadar maçı kontrol eden bir Eyüpspor vardı. Ayağımızdaki topu rakibe vererek kalemizde golü gördük." dedi.

Ciddi bir pozisyon vermeden maçı sürdürdüklerini aktaran Yavaş, "Maçta berabere kalacağımıza üzülürken, son saniyede duran toplarda etkili olan bir takıma karşı faul verdik. Bunu da iyi değerlendirdiler ve kazandılar. Oyunumuzdan memnunuz, detayları hallettiğimiz zaman daha iyi olacağımızı düşünüyoruz. Konyaspor'u tebrik ediyorum. Milli maç arasında daha iyi hazırlanıp sahaya daha iyi döneceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

"Oyuncuların sarf ettiği emek üst seviyeydi"

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Sorumlusu Fatih Serkan Albayrak ise rakibi hafta başından itibaren çok iyi analiz ettiklerini aktardı.

Galip gelmenin planlarını yaptıklarını anlatan Albayrak, şöyle devam etti:

"Bireysel oyuncu analizlerine artı olarak oyun felsefeleri üzerine de çalıştık. Rakibin yapacağı hatalardan, geçişlerle birlikte öndeki hızlı ve çabuk oyuncular ile sonuca gitmek istedik. İlk yarıda bazı geçişlerle pozisyonlar bulduk ancak rakibi durdurmakta zorlandık. İkinci yarıda yenik duruma düştük ancak oyunumuzdan kopmadık. Oyuncularımızı bundan dolayı tebrik ediyorum. Oyuncuların sarf ettiği emek üst seviyeydi."