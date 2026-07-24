Eyüpspor, Mete Kaan Demir'i transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, kanat oyuncusu Mete Kaan Demir'i kadrosuna kattı.

Eflatun-sarılı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Mete Kaan Demir ile sözleşme imzalamıştır. Mete Kaan Demir'e eflatun-sarılı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyor, camiamıza hoş geldin diyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Mete Kaan Demir, geçen sezon Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor'da 25 maçta forma giydi.