Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Halil Umut Meler, Ceyhun Sesigüzel, Abdullah Bora Özkara
ikas Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Calegari (Dk. 87 Manga), Bedirhan Özyurt, Claro, Umut Meraş, Taşkın İlter (Dk. 63 Yao), Radu (Dk. 72 Talha Ülvan), Legowski (Dk. 87 Emre Akbaba), Baran Ali Gezek, Metehan Altunbaş (Dk. 72 Pintor), Umut Bozok
Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Mocsi (Dk. 46 Augusto), Samet Akaydın, Hojer (Dk. 70 Emrecan Bulut), Olawoyin (Dk. 46 Sagnan), Taylan Antalyalı, Mebude, Laçi, Mihaila (Dk. 46 Halil Dervişoğlu), Sowe (Dk. 73 Pierrot)
Goller: Dk. 18 Umut Bozok (Penaltıdan), Dk. 29 Metehan Altunbaş, Dk. 45 Calegari, Dk. 88 Emre Akbaba (ikas Eyüpspor)
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında ikas Eyüpspor, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 4-0 yendi.
74. dakikada Umut Bozok'un yay üzerinden sol ayağıyla yerden şutunda yan direğe çarpan top auta gitti.
88. dakikada ikas Eyüpspor farkı 4'e çıkardı. Savunma arkası pasa hareketlenen Emre Akbaba, kaleciyle karşı karşıya durumda temiz bir vuruşla topu filelere gönderdi: 4-0.
Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve ikas Eyüpspor sahadan 4-0 galip ayrıldı.
Son Dakika › Spor › Eyüpspor Rizespor'u 4-0 devirdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?