Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Eyüpspor, Ryan Babel'i renklerine bağladı - Son Dakika
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Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Eyüpspor, Ryan Babel'i renklerine bağladı

22.07.2022 23:03

Galatasaray ile sözleşmesi biten Ryan Babel, Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Eyüpspor'la anlaştı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Eyüpspor, bir transferi daha resmiyete kavuşturdu. İstanbul ekibi, son olarak Galatasaray forması giyen ve serbest statüde yer alan Hollandalı hücum oyuncusu Ryan Babel'i kadrosuna dahil etti.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTILAR

Eyüpspor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Eyüpspor'umuz, Ryan Babel'i kadrosuna kattı. Ryan Babel'e hoş geldin diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

GEÇEN SEZON GALATASARAY'DA 42 MAÇA ÇIKTI

35 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 42 maçta 3 gol atarken 2 de asist yaptı.

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Son dakika haberi | Eyüpspor, Hollandalı futbolcu Ryan Babel'i transfer etti Son dakika haberi | Eyüpspor, Hollandalı futbolcu Ryan Babel'i transfer etti Eyüpspor, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Hollandalı oyuncu Ryan Babel'i kadrosuna kattı Eyüpspor, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Hollandalı oyuncu Ryan Babel'i kadrosuna kattı
Kaynak: DHA

Galatasaray, Ryan Babel, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Eyüpspor, Ryan Babel'i renklerine bağladı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Eyüpspor, Ryan Babel'i renklerine bağladı - Son Dakika
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