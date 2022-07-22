Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Eyüpspor , bir transferi daha resmiyete kavuşturdu. İstanbul ekibi, son olarak Galatasaray forması giyen ve serbest statüde yer alan Hollandalı hücum oyuncusu Ryan Babel 'i kadrosuna dahil etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Eyüpspor, Ryan Babel'i renklerine bağladı - Son Dakika

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