Eyüpspor Şanlıurfaspor'u mağlup etti - Son Dakika
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Eyüpspor Şanlıurfaspor'u mağlup etti

Eyüpspor Şanlıurfaspor\'u mağlup etti

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Şanlıurfaspor maçının ardından kazandıklarını belirtti.

28.04.2024 19:20
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Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Şanlıurfaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Kazanmak için geldiğimiz maçı kazandık" dedi..

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Şanlıurfaspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, açıklamalarda bulundu. Şanlıurfaspor'un iyi bir takım olduğunu söyleyen Yavaş, "Oyuncularımız sahada maçın başından beri yapmak istediklerimizi yaptılar. Taktik disiplininden uzaklaşmadılar. Sonuç olarak da kazanmak için geldiğimiz maçı kazandık. Daha önceki haftalarda da söylemiştim, son 5 hafta kala hedefimize ulaştıktan sonra bazı sorumluluklarımız vardı. O da şuydu, birincisi o güne kadar yaptığımız performansı taçlandırmak, bütün maçlarımızı kazanmak için çıkmak. Belki elimizde olsa rekor kırmaktı. Rekor kırarak ligi sonlandırmaktı. İkincisi de ligde devam eden mücadeleye saygı duymaktı hem yukarıda hem de aşağıdaki takımlara karşı. Şu ana kadar bunu başarıyoruz. Bunun için çok mutluyuz. Urfaspor da iyi bir takım. Hoca değişikliği ve devre arasında yapılan oyuncu transferlerinden sonra onlar da bir ivme yakaladı. Onlara da bundan sonraki kalan maçlarında başarılar diliyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Eyüpspor Şanlıurfaspor'u mağlup etti - Son Dakika

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