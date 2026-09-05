Eyüpspor, Süper Lig\'de yarın Çorum FK\'ya konuk olacak; maçı Hakem Davut Dakul Çelik yönetecek

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Arca Çorum FK ile karşılaşacak.

Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşmada ilk düdük saat 17.00'de çalacak.

Müsabakayı hakem Davut Dakul Çelik yönetecek.

Eflatun-sarılı ekip, ligde oynadığı 3 maçta 1 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı. İstanbul temsilcisi, topladığı 3 puanla 14. sırada haftaya başladı.

Çorum FK ise Süper Lig'deki ilk sezonunda yaptığı 3 maçta 1 beraberlik, 2 yenilgiyle 1 puan topladı ve 16. sırada kendisine yer buldu.