Eyüpspor, Süper Lig'in 20. haftasında yarın Alanyaspor'u ağırlayacak - Son Dakika
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Eyüpspor, Süper Lig'in 20. haftasında yarın Alanyaspor'u ağırlayacak

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın ikas Eyüpspor, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

18.01.2025 10:46
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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın ikas Eyüpspor, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadelede ilk düdük saat 19.00'da çalacak. Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de teknik direktör Arda Turan yönetiminde bu sezon oynadığı oyunla dikkatleri üzerine çeken ikas Eyüpspor, şu ana kadar 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İstanbul ekibi, topladığı 30 puan ve averajla 5. sırada yer alıyor.

Oynadığı son 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 beraberlik alan Corendon Alanyaspor ise bu süreçte 1 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Ligde çıktığı 18 maçta 5 kez kazanan, 7 karşılaşmada rakipleriyle berabere kalan ve 6 mücadeleden de puan çıkaramayan Akdeniz temsilcisi, 22 puan ve averajla 11. sırada bulunuyor.

Öte yandan Eyüpspor'da yeni transferler Yalçın Kayan ile Hamza Akman, teknik direktör Arda Turan'ın şans vermesi durumunda ilk kez eflatun-sarılı formayı giyecek.

Eksikler

Eyüpspor'da 5 oyuncunun Alanyaspor maçında forma giymesi beklenmiyor.

Sakatlıkları bulunan Recep Niyaz, Leo Dubois, Anastasios Chatzigiovanis, Fredrik Midtsjö ve Taşkın İlter, formasından uzak kalacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Eyüpspor, Süper Lig'in 20. haftasında yarın Alanyaspor'u ağırlayacak - Son Dakika

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