Eyüpspor, Tayfur Bingöl ile yollarını ayırdı

Selçuk Şahin yönetimindeki Trendyol Süper Lig'in iddialı ekiplerinden biri olan ikas Eyüpspor'da ayrılık gerçekleşti.

BEŞİKTAŞ'A GERİ DÖNDÜ

İkas Eyüpspor, kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Tayfur Bingöl ile yolların ayrıldığını açıkladı. Eflatun sarılı kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'deki ilk sezonumuzda formamızı giydiği süre boyunca verdiği mücadele için Tayfur Bingöl'e teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

32 yaşındaki Tayfur Bingöl, böylece Beşiktaş'a geri döndü. Siyah-beyazlılar ile 2026 yılına dek sözleşmesi olan Tayfur'un geleceği merakla bekleniyor.

5 GOL ATTI

Bu sezon takımıyla 33 maçta süre bulan Tayfur Bingöl, bu karşılaşmalarda rakip ağlara 5 gol kaydetti.