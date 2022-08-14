- İbrahim Üzülmez: "Uyum sorunumuz net olarak ortaya çıktı"

İSTANBUL - Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, 1-0 kazandıkları Denizlispor maçı için istediklerini sahaya yansıtamadıklarını aktararak, "Eksiklerimiz var. Uyum sorunumuz net olarak ortaya çıktı" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında Eyüpspor, sahasında A. Denizlispor'u 1-0 yenerek sezona 3 puanla başladı. Maçın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, "Zor bir maçtı. Geçen seneden oynama alışkanlığı olan bir takıma karşı oynadık. Coşkulu oynamaya çalışan bir Denizlispor vardı sahada. İyi mücadele ettiler. Oyunun ilk 45 dakikasında daha hareketli olmamız gerekiyordu, antrenmanlardaki planlarımızı net olarak ortaya koyamadık. İkinci yarı Ahmed Ildız ve Erdem'in katılımı ile biraz daha ofansif anlamda top kazanmaya çalıştık. Biraz daha agresif olmaya çalıştık, Ezeh'in attığı golle de galip gelmeyi bildik. Zor olacak, başlangıçlar çok kolay değildir. Mesut Bakkal'la beraber geçen sene özellikle 2. yarıda çok doğru işler yapan bir Denizlispor takımına karşı oynadık. Eksiklerimiz var. Uyum sorunumuz net olarak ortaya çıktı. Kaliteli bir takımız. Saha içinde en önemli arzumuz rakip kadar iyi mücadele etmeliyiz ki farkımız ortaya çıksın. Önümüzdeki haftalarda bunu daha da arttırarak devam etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Hedef takım olduk"

Eyüpspor taraftarından çok destek gördüğünü ifade eden Üzülmez, bu sezon takımın taraftarlara daha fazla ihtiyacı olacağını ifade ederek, "Geçen senenin özellikle 4 haftalık periyotta çok destek verdiler. Bugün de çok destek verdiler. Onlar da bize renk katıyorlar. 12. adam görevini fazlasıyla yapıyorlar. Bu sene onlara çok daha fazla ihtiyacımız var. Hedef takım olduk. Teşekkür ediyorum bundan sonraki haftalarda da aynı coşkuyu bekliyorum" şeklinde konuştu.