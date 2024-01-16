 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş: Hücumumuzu sahaya yansıtamadık - Son Dakika
Üye Girişi

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş: Hücumumuzu sahaya yansıtamadık

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Beşiktaş'a 4-0 mağlup olan Eyüpspor'un teknik sorumlusu Kerem Yavaş, maçta hücumda istediklerini sahaya yansıtamadıklarını belirtti. Yavaş, Beşiktaş'ı tebrik ederken, hatalardan ders çıkararak Kocaelispor maçına odaklanacaklarını söyledi.

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş: Hücumumuzu sahaya yansıtamadık
16.01.2024 - 23:37,
Abone Ol

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Beşiktaş'a 4-0 mağlup olarak elenen Eyüpspor'da teknik sorumlu Kerem Yavaş, hücumda istediklerini sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yavaş, "İlk yarıda savunmada kötü değildik ancak basit hatalardan 2-0 mağlup duruma düştük. İkinci yarıya biraz daha agresif başladık ama duran toptan yediğimiz golden sonra maç biraz daha uzaklaştı. Maçı kaybettiğimiz nokta hücumumuzdu. Beşiktaş rahat bir galibiyet aldı. Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ana hedeflerinin TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmek olduğunu kaydeden Kerem Yavaş, hatalarından ders çıkararak Kocaelispor maçına odaklanacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Türkiye Kupası, Beşiktaş, Eyüpspor, Tüpraş, Basın Toplantısı, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş: Hücumumuzu sahaya yansıtamadık - Son Dakika


23:41
Pakistan, İran'dan yapılan füze saldırısına sert tepki gösterdi Pakistan, İran'dan yapılan füze saldırısına sert tepki gösterdi
23:04
Çaycı Hüseyin imaj değiştirdi, yeni halini kimse tanıyamadı Çaycı Hüseyin imaj değiştirdi, yeni halini kimse tanıyamadı
22:48
Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Eyüpspor'u kupadan eledi Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Eyüpspor'u kupadan eledi
22:32
THY'nin Frankfurt ve Münih seferleri iptal edildi THY'nin Frankfurt ve Münih seferleri iptal edildi
21:58
Emeklilere ek zammın açıklanmasının ardından e-devlet çöktü Emeklilere ek zammın açıklanmasının ardından e-devlet çöktü
21:12
İran, Pakistan'daki militan grubunu füzelerle vurdu İran, Pakistan'daki militan grubunu füzelerle vurdu
20:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na ara verip ilk Türk uzay yolcusuyla görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na ara verip ilk Türk uzay yolcusuyla görüştü
20:44
CHP lideri Özgür Özel'den emekliye yüzde 5 ek zam gelmesine ilişkin ilk sözler CHP lideri Özgür Özel'den emekliye yüzde 5 ek zam gelmesine ilişkin ilk sözler

Son Dakika
23:41 Pakistan, İran'dan yapılan füze saldırısına sert tepki gösterdi
23:04 Çaycı Hüseyin imaj değiştirdi, yeni halini kimse tanıyamadı
22:48 Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Eyüpspor'u kupadan eledi
22:32 THY'nin Frankfurt ve Münih seferleri iptal edildi
21:58 Emeklilere ek zammın açıklanmasının ardından e-devlet çöktü
21:12 İran, Pakistan'daki militan grubunu füzelerle vurdu
20:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na ara verip ilk Türk uzay yolcusuyla görüştü
20:44 CHP lideri Özgür Özel'den emekliye yüzde 5 ek zam gelmesine ilişkin ilk sözler
20:41 Shell, Kızıldeniz üzerinden yapılan sevkiyatları askıya aldı
20:39 ABD'de kutup soğukları nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 00:50:34. #1.13#
SON DAKİKA: Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş: Hücumumuzu sahaya yansıtamadık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement