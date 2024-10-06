Eyüpspor Teknik Sorumlusu Yavaş: 'Oyunumuza memnunuz, detaylar önemli' - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Yavaş: 'Oyunumuza memnunuz, detaylar önemli'

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Yavaş: \'Oyunumuza memnunuz, detaylar önemli\'

Kerem Yavaş, Konyaspor'a kaybettikleri maç sonrasında üzgün olduklarını ancak oyunlarından memnun kaldıklarını ifade etti.

06.10.2024 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Konyaspor'a deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup oldukları maçın ardından yaptığı açıklamada "Üzgünüz, ama oyunumuzdan memnunuz. Sadece anları ve detayları hallettiğimiz zaman daha iyi olabileceğini düşünüyoruz" dedi.

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup oldu. Maç sonu basın toplantısında konuşan Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, "Kazanmak için hazırlandığımız, kazanmayı da hak edecek oyunu oynadığımız, oyunun büyük bir bölümünde bir karşılaşma sonrası maalesef basit bir şekilde elimizdeki maçı Konyaspor'a verdik. Onun için gerçekten üzgünüz. Maçın ilk 70 dakikası hatta gol yediğimiz 72. dakikada kadar oyunu kontrol eden, oyunu domine eden, oyunun ritmini, yönünü belirleyen bir Eyüpspor vardı. Bu ciddi bir deplasman oyunu, skoru da bulduk. Sonrasında maalesef çok basit ayağımızdaki topu rakibe vererek ki Konyaspor'un bize karşı sadece kontrataklardan ve duran toplardan etkili olabileceğini biliyorduk. Maalesef bu basit hata sonrası kalemizde gol yedik. Ondan sonraki süreç tamamen bir fiziksel teknik veya taktik başlıklarla değerlendirilebilecek, tamamen işin psikolojik tarafı ev sahibi takıma geçti skoru bulduktan sonra. 7-8 dakika tekrar üzerimize gelmeye başladılar; ama burada da ciddi pozisyon vermeden bu süreci de iyi yönettiğimizi düşünüyorum. Sonrası tekrar oyunun kontrolünü ele aldık. Maçı berabere biteceğine üzüleceğimiz anlarda maalesef çok basit bize yakışmayan bir yerde, bir anda, duran toplarda çok etkili olan bir takıma karşı faul verdik. Onlar da bunu değerlendirdi ve kazandılar. Üzgünüz, ama oyunumuzdan memnunuz. Sadece anları ve detayları hallettiğimiz zaman daha iyi olabileceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Maç Sonucu, Konyaspor, Eyüpspor, 3-sayfa, Futbol, konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eyüpspor Teknik Sorumlusu Yavaş: 'Oyunumuza memnunuz, detaylar önemli' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:39 Küçük kıza şantaj yapıldığı iddia edilen videoyu yayınlayan 18 yaşındaki şahıs gözaltında Küçük kıza şantaj yapıldığı iddia edilen videoyu yayınlayan 18 yaşındaki şahıs gözaltında
14:25 İçişleri Bakanı Yerlikaya: Videonun kurgu olduğu belirlendi, kız çocuğu koruma altına alındı İçişleri Bakanı Yerlikaya: Videonun kurgu olduğu belirlendi, kız çocuğu koruma altına alındı
13:18 İstanbul Esenyurt’ta yoldan geçen sapık, kız çocuğunu elle taciz etti İstanbul Esenyurt'ta yoldan geçen sapık, kız çocuğunu elle taciz etti
12:56 Denizli’de 200 milyon euroluk dev vurgun Denizli'de 200 milyon euroluk dev vurgun
20:30 19 yaşındaki caninin kitaplığında kemik sıyırma bıçağı görüntülendi 19 yaşındaki caninin kitaplığında kemik sıyırma bıçağı görüntülendi
11:53 Mauro Icardi Wanda Nara ile barıştı Mauro Icardi Wanda Nara ile barıştı
11:39 Genç kadın, video çekerek intihar edeceğini söyledi: Sorumlusu ailemdir Genç kadın, video çekerek intihar edeceğini söyledi: Sorumlusu ailemdir
11:21 Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar’ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar'ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim
11:13 Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe kongre üyesi oldu Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe kongre üyesi oldu
11:10 Türkiye sıcak hava balonu turizmi rekora koşuyor Türkiye sıcak hava balonu turizmi rekora koşuyor
11:00 Kanıt dizisinin başarılı oyuncusu Engin Benli: Babamı ve ablamı zamansız kaybettim Kanıt dizisinin başarılı oyuncusu Engin Benli: Babamı ve ablamı zamansız kaybettim
10:55 TBMM’de yeni oturma planı MHP, DEM Parti’nin yanına geçiyor TBMM'de yeni oturma planı! MHP, DEM Parti'nin yanına geçiyor
10:27 İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu’nun verdiği pozlara tepki yağıyor İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlara tepki yağıyor
10:20 Elektrikli hava taksi görücüye çıktı: İlk uçuş tarihi de belli oldu Elektrikli hava taksi görücüye çıktı: İlk uçuş tarihi de belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2024 17:23:34. #1.12#
SON DAKİKA: Eyüpspor Teknik Sorumlusu Yavaş: 'Oyunumuza memnunuz, detaylar önemli' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement