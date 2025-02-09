ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.
Papara Park'taki müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
Süper Lig'de oynadığı 21 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan eflatun-sarılı takım, 39 puanla 4. sırada yer alıyor.
İstanbul temsilcisinde sarı kart cezalısı Caner Erkin, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Tedavilerine devam edilen Fredrik Midtsjö, Leo Dubois, Taşkın İlter, Recep Niyaz ve Samu Saiz'in de kadroda bulunması beklenmiyor.
Sezonun ilk devresinde iki takımın mücadelesi 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Son Dakika › Spor › Eyüpspor, Trabzonspor ile Deplasmanda Karşılaşıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?