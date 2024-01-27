 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eyüpspor, Tuzlaspor'u 4-0 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi

Eyüpspor, Tuzlaspor'u 4-0 mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Eyüpspor, sahasında karşılaştığı Tuzlaspor'u 4-0 mağlup etti. Recep Niyaz, Thuram ve Bruno'nun attığı gollerle Eyüpspor galibiyete ulaştı. Muhammed Akarslan ve Tuzlaspor Teknik Direktörü Bekir İrtegün kırmızı kart gördü.

Eyüpspor, Tuzlaspor\'u 4-0 mağlup etti
27.01.2024 - 21:09,
Abone Ol

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Eyüpspor, sahasında karşılaştığı Tuzlaspor'u 4-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

4. dakikada Ömer Bayram'ın sol taraftan yaptığı ortada altıpas çizgisi üzerinde bulunan Recep Niyaz, kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

20. dakikada Recep Niyaz'ın sağ taraftan yaptığı ortada ceza sahası içinde Regattin'in müsait pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda top, yandan auta gitti.

29. dakikada Eyüpspor'da Recep Niyaz, Muhammed Akarslan'ın müdahalesi ile yerde kaldı. İlk olarak sarı kartını çıkaran hakem Oğuzhan Aksu, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve sarı kartı iptal ederek Muhammed'i kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

36. dakikada Ampem'in ceza yayı üzerinden gelişe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, üst kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü. Pozisyonun devamında savunmada Mehmet Çınar, topu kornere gönderdi.

42. dakikada Ampem'in sağ taraftan içeriye yerden gönderdiği pasta Bruno'nun vuruşunda kaleci Emre topu çeldi. Bruno'nun ikinci şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

71. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Bruno'nun içeri çevirdiği pasta Thuram topu filelere yolladı. 3-0

89. dakikada Ömer Bayram, sol taraftan topla beraber ceza sahası içine girdiğinde rakip Samet Asatekin tarafından yere düşürüldü. Hakem Oğuzhan Aksu, penaltı noktasını gösterdi.

90. dakikada penaltı vuruşunu kullanmak üzere topun başına geçen Bruno'nun vuruşunda top, sol kale direğinin dibinden filelerle buluştu. 4-0

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Mahmut Gülle

Eyüpspor: Berke Özer, Metehan Baltacı, Robin Yalçın, Claro, Ömer Bayram, Bekir Yılmaz (Sinan Gümüş dk. 81), Saiz (Seslar dk. 63), Recep Niyaz (Tugay Kacar dk. 69), Regattin (Kaan Demir dk. 81), Ampem (Thuram dk. 63), Bruno

Yedekler: Birkan Tetik, Kubilay Anteplioğlu, Mustafa Pektemek, Uğur Demirok, Orozov

Teknik Direktör: Arda Turan

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Mehmet Çınar (Ahmethan Köse dk. 68), Gökhan Akkan, Ba, Gameli, Mehmet Coşkun, Tidiany, Hikmet Çiftçi (Samet Asatekin dk. 46), Muhammed Akarslan, Togui (Sadık Baş dk. 89), Umar (Mamba dk. 68)

Yedekler: Görkem Demiryürek, Kurtuluş Yurt, Selim Ay, Koray Yağcı, Çağrı Giritlioğlu

Teknik Direktör: Bekir İrtegün

Goller: Recep Niyaz (dk. 4), Thuram (dk. 71) Bruno (dk. 42 ve dk. 90 pen.) (Eyüpspor)

Kırmızı kartlar: Muhammed Akarslan (dk. 29), Bekir İrtegün (Teknik Direktör) (Tuzlaspor)

Sarı kart: Ampem (Eyüpspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Recep Niyaz, Trendyol, Eyüpspor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Eyüpspor, Tuzlaspor'u 4-0 mağlup etti - Son Dakika


21:11
NANI KENDİ KALESİNE ATTI HATAYSPOR 10 MAÇ SONRA KAZANDI NANI KENDİ KALESİNE ATTI HATAYSPOR 10 MAÇ SONRA KAZANDI
20:29
Atsa ilk 11'deki yeri garantiydi! Arda'nın kaçırdığı gol saç baş yoldurdu Atsa ilk 11'deki yeri garantiydi! Arda'nın kaçırdığı gol saç baş yoldurdu
20:00
Herkes ağzı açık izledi! Yunus Akgün'ün kupa maçında attığı golü görenler gözlerine inanamıyor Herkes ağzı açık izledi! Yunus Akgün'ün kupa maçında attığı golü görenler gözlerine inanamıyor
19:59
İstanbul'da Mardin Tanıtım Günleri'nde iş insanına silahlı saldırı İstanbul'da Mardin Tanıtım Günleri'nde iş insanına silahlı saldırı
19:46
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
18:47
Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçından örnek verip TFF'ye mektup yazdı Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçından örnek verip TFF'ye mektup yazdı
18:43
Şanlıurfa'da silahla oynayan genç, arkadaşını öldürdü Şanlıurfa'da silahla oynayan genç, arkadaşını öldürdü
18:33
İran'da silahlı saldırı: 9 Pakistanlı işçi hayatını kaybetti İran'da silahlı saldırı: 9 Pakistanlı işçi hayatını kaybetti

Son Dakika
21:11 NANI KENDİ KALESİNE ATTI HATAYSPOR 10 MAÇ SONRA KAZANDI
20:29 Atsa ilk 11'deki yeri garantiydi! Arda'nın kaçırdığı gol saç baş yoldurdu
20:00 Herkes ağzı açık izledi! Yunus Akgün'ün kupa maçında attığı golü görenler gözlerine inanamıyor
19:59 İstanbul'da Mardin Tanıtım Günleri'nde iş insanına silahlı saldırı
19:46 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
18:47 Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçından örnek verip TFF'ye mektup yazdı
18:43 Şanlıurfa'da silahla oynayan genç, arkadaşını öldürdü
18:33 İran'da silahlı saldırı: 9 Pakistanlı işçi hayatını kaybetti
18:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehir hastanesinin açılışında güldüren sözler: Bizim neşterimiz bu
18:17 4 dakikada 2 gol oldu! Alanya'da kazanan çıkmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 21:19:04. #1.13#
SON DAKİKA: Eyüpspor, Tuzlaspor'u 4-0 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement