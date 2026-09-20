Eyüpspor'u 8-0 yenen Fenerbahçe'de İsmail Kartal oyuncularını kutladı - Son Dakika
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Eyüpspor'u 8-0 yenen Fenerbahçe'de İsmail Kartal oyuncularını kutladı

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u 8-0 yenince İsmail Kartal oyuncularını kutladı. Kartal, iki maçta verilmeyen penaltılar yüzünden 4 puan kaybettiklerini öne sürdü; o 4 puan bugün olsa lig lideri olacaklarını, galibiyeti taraftara armağan ettiğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında ağırladığı Eyüpspor'u 8-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ortaya koydukları oyun ve sonuçtan dolayı oyuncularını kutladı.

Kartal, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Son haftalarda ligde yaşadıkları puan kayıplarına dikkati çeken İsmail Kartal, "Son maçlarda istediğimiz puanları alamamıştık. Bunu düzeltmek ve güzel bir oyunla galip gelerek taraftarımıza kendimizi affettirmek istiyorduk. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iyi giden ancak ligde son dönemde istediği sonuçları alamayan bir Fenerbahçe vardı. Bunun bilincindeydik. Bugün güzel bir oyunla farklı kazandığımız için oyuncularımı kutluyorum. Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Oyunumuzu geliştirerek yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kendisine ve futbolcularına yönelik eleştirilere de değinen deneyimli teknik adam, Avrupa'da aldıkları sonuçların göz ardı edildiğini savunarak şöyle konuştu:

"Biz işimizi yapmaya çalışıyoruz. Bazı haftalar istediğiniz sonucu alamıyorsunuz, bazı haftalar ise alıyorsunuz. Lyon ile oynadık, Lyon kendi liginde ikinci sırada. Roma, İtalya liginde lider durumda. Biz bu takımları yenmişiz, puan almışız, kafa kafaya futbol oynamışız ve ezilmemişiz. Türk futbolunu Avrupa'da güzel bir şekilde temsil etmiş, ülke puanına katkıda bulunmuşuz. Ancak bunların hiçbir değeri yokmuş gibi davranılıyor. En ufak bir şeyde 'Hoca suçlu, hoca formsuz' gibi birçok yakıştırma yapılıyor. Biz bunlara alışığız. Mesleğimizi bunu bilerek seçtik. Bunları göğüslemek zorundayız. Dışarıya mümkün olduğunca kulaklarımızı tıkayıp sadece işimize konsantre olacağız."

"Aleyhimize de lehimize de olsa hakemler gördüklerini çalsınlar"

İsmail Kartal, hakemlerden yalnızca gördükleri pozisyonları doğru değerlendirmelerini beklediklerini kaydetti.

Geçmiş maçlarda verilmeyen penaltılar nedeniyle puan kaybettiklerini öne süren Kartal, "8-0 biten bir maçın ardından hakemle ilgili konuşmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Bizim aleyhimize de lehimize de olsa hakemler gördüklerini çalsınlar. Fazla bir şey istemiyoruz. Geçmişte oynadığımız iki maçta verilmeyen penaltılarımız ve orada kaybettiğimiz 4 puan var. Bugün o 4 puanımız olsaydı lig lideriydik ama kimse bunları konuşmuyor." diye görüş belirtti.

"İrfan'a 'Sana ihtiyacımız var' dedim"

Oyuncularını motive ederken samimi ve açık bir iletişim kurduğunu anlatan deneyimli çalıştırıcı, maçta iyi bir performans sergileyen İrfan Can Kahveci ile hafta boyunca özel olarak görüştüğünü aktardı.

Samimi bir insan olduğunu vurgulayan İsmail Kartal, "Hayatım boyunca rol yapmadım, yapamam da. İçimden ne geliyorsa onu söyleyen bir insanım ve oyuncularım bunu çok iyi biliyor. İrfan'a, 'Sana ihtiyacımız var. Bu maçta senin oynaman lazım. Kulaklarını dışarıya kapat. Hata da yapsan basit oynamaya başla, sonra zorları dene' dedim. Hafta başından beri antrenmanlarda onu bu şekilde motive etmeye çalıştık. İrfan'ı bugünkü maça bu şekilde hazırladık." şeklinde konuştu.

"Taraftarlarımız bizim her şeyimiz"

Taraftarların kendisine yönelik tezahüratlarının sorulması üzerine İsmail Kartal, şunları kaydetti:

"Taraftarlarımız bizim her şeyimiz. Biz onlara her şeyimizi borçluyuz. Onlar varsa bizler varız. Onlar mutlu olduğunda inanın ben onlardan çok daha fazla mutlu oluyorum. İyi bir futbol oynadık ve güzel bir galibiyet elde ettik. Bugün onları mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Bu galibiyetlerin devamının geleceğine inanıyorum. Bizi destekledikleri, bana gösterdikleri sevgi ve bana olan inançları için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Onlara minnettarım."

"Vedat Muric'in geldiği nokta gayet iyi"

Karşılaşmada 4 gole imza atan Vedat Muric'in performansıyla ilgili görüşlerini paylaşan Kartal, "Vedat Muric, iyi bir oyuncu. Fizik kalitesi yüksek, hava hakimiyeti de iyi. Bugün yan toplardan ve kornerlerden attığımız gollerin hepsi çalışılmış, organize gollerdi. Bunlar tesadüf değil. Hafta başından bu yana bunların üzerinde çalıştık. Vedat Muric'in bugün geldiği nokta gayet iyi. O da bugün bir patlama yaptı. İnşallah bunun devamını getireceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Asensio'yu riske etmek istemedik"

İspanyol futbolcu Marco Asensio'yu riske etmek istemedikleri için oyuna almadıklarını belirten İsmail Kartal, "Eğer bir mecburiyet olsaydı kendisini 20 dakika kadar oynatmayı planlıyorduk. Maç farklı bir skora gelince doktorumuz, 'Oynatmayalım' dedi. Aslında moral olması açısından ben yine oynatmayı düşünüyordum ancak bunun hem bizim hem de kendisi için risk olabileceğini değerlendirdik. Kendisi de 'Oynamak istemiyorum, bu şekilde daha iyi oldu' dedi. Bu nedenle kendisini oynatmadık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
İsmail KartalFenerbahçeEyüpsporFutbolSporSon Dakika

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