Eyüpspor'un Yeni Evi Esenyurt

Trendyol Süper Lig takımlarından Eyüpspor, 2026-2027 sezonunda iç saha maçlarını Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynayacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2026-2027 sezonunda iç saha karşılaşmalarımızı, Esenyurt'ta bulunan 4 bin 274 seyirci kapasiteli Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynayacağız. Yeni evimizde, aynı mücadele ve aynı inançla." ifadeleri kullanıldı.