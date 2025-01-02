Eyüpspor, Yalçın Kayan ile 3.5 Yıllık Sözleşme İmzaladı - Son Dakika
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Eyüpspor, Yalçın Kayan ile 3.5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Eyüpspor, Yalçın Kayan ile 3.5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Süper Lig'in ilk devresini 5'inci sırada tamamlayan Eyüpspor, Göztepe'den Yalçın Kayan ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Asbaşkan Fatih Kulaksız, yerli oyunculara öncelik verdiklerini ve Yalçın'ın kulüp için önemli bir transfer olduğunu belirtti. Yalçın Kayan ise Arda Turan ile çalışmanın heyecanını yaşadığını ifade etti.

02.01.2025 16:58  Güncelleme: 16:59
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SÜPER Lig'in ilk devresini 5'inci sırada tamamlayan Eyüpspor transfer çalışmalarına devam ediyor. Eflatun-sarılı ekip kariyeri boyunca Göztepe de forma giyen Yalçın Kayan ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Transfer hakkında açıklamalarda bulunan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Yalçın Kayan, Göztepe'den çok yakından tanıdığımız, takip ettiğimiz bir futbolcu kardeşimiz. Göztepe'de bir ayrılık durumu söz konusu olunca, biz de yaklaşık 1 ay önce devreye girdik. Kulübümüz adına önemli bir transferi bitirdiğimizi düşünüyoruz. Kulüp politikamız gereği yerli oyunculara öncelik veriyoruz. Milli takımı hedefleyen bir futbolcu kardeşimiz. Enerjisi yüksek bir transfer oldu. Bize çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. İki tarafa da hayırlı olsun" dedi.

YALÇIN KAYAN: ARDA TURAN İLE ÇALIŞACAK OLMAK BENİ ÇOK HEYECANLANDIRIYOR

Arda Turan ile çalışacağı için çok heyecanlı olduğunu dile getiren Yalçın Kayan ise "Eyüpspor'a geldiğim için çok mutluyum. Arda Turan gibi bir hocayla çalışacak olmak beni çok heyecanlandırıyor. Bu transferde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. En kısa sürede sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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