Eyüpspor, Yusuf Barası ile Anlaştı
Eyüpspor, Kasımpaşa'dan santrfor Yusuf Barası'yı kadrosuna kattı. Hoş geldin Yusuf!
Trendyol Süper Lig takımlarından Eyüpspor, Kasımpaşa'dan santrfor Yusuf Barası'yı kadrosuna kattı.
Eflatun-sarılı kulübün ABD merkesli sosyal medya platformu X'teki hesabından yapılan paylaşımda, Yusuf'un formayı giydiği ve resmi imzayı attığı videoya yer verildi.
Paylaşımda, "Semt-i Mukaddes'e hoş geldin Yusuf Barası" ifadeleri kullanıldı.
Geçen sezonu Kasımpaşa'da geçiren 23 yaşındaki santrfor, Süper Lig'de forma giydiği 8 müsabakada gol sevinci yaşayamadı.
Kaynak: AA
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