Eyüpsporlu Bedirhan Kırmızı Kart Gördü

Eyüpsporlu futbolcu Bedirhan Özyurt, Galatasaray maçının 38. dakikasında kırmızı kart gördü.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Eyüpspor, deplasmanda oynadığı Galatasaray mücadelesinde 10 kişi kaldı. Müsabakanın 38. dakikasında orta sahada Yunus Akgün, kaptığı top sonrasında önü boş olarak ilerlerken Bedirhan Özyurt'ün müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Çağdaş Altay, bu hareketinden dolayı Bedirhan'a kırmızı kart gösterdi.

Bu transfer döneminde Corendon Alanyaspor'dan kiralık olarak takıma katılan 22 yaşındaki futbolcu, eflatun-sarılılarla 2 resmi maçta görev aldı. - İSTANBUL