Eyyübiye Belediyesi\'nden Gençlere Destek Projeleri

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Şanlıurfa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Sekreteri Murat Basyan ve kulüp başkanlarını makamında ağırladı. Federasyonun uygulamak istediği proje hakkında bilgi alan Kuş, Eyyübiye Belediyesi olarak gençlerin ve sporcuların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Şanlıurfa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Genel Sekreteri Murat Basyan ve kulüp başkanlarının Eyyübiye Belediyesi'ni ziyaretinde, AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Süleyman Elgün ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Salih Aldeniz de hazır bulundu. Ziyarette konuşan ASKF Genel Sekreteri Murat Basyan, Şanlıurfa'da 160 kadar spor kulübü bulunduğunu ve bunların 110 tanesinin futbol takımı olduğunu ifade ederek, binlerce gence ulaşan kulüplerin ihtiyaçlarını ve uygulamak istedikleri projelerini içeren bir raporu Kuş'a sundu.

Kuş, göreve geldiği 2019 yılından bu yana gençliğe pozitif ayrımcılık uygulayarak ciddi yatırımlar yaptıklarını ifade ederek, bu yatırımların büyük oranda eğitim alanında gerçekleştiğini söyledi. Süleymanşah Gençlik Merkezi, Yenice Sınav Hazırlık Merkezi, Onikiler Mahallesi'ndeki Sınav Hazırlık Merkezi, eğitim otakları ve 15 Temmuz Gençlik Merkezi gibi tesisleri gençliğin hizmetine sunduklarını hatırlatan Kuş, bu dönem de yeni projeler hayata geçireceklerini dile getirdi.

Atış poligonu, kapalı spor salonu, 21 adet yeni halı saha, gençlik merkezi ve 100 yataklı spor eğitim merkezinin yapımı için ihale hazırlıklarına başladıklarını kaydeden Kuş, amatör spor kulüplerinin uygulamak istediği projelerde tüm paydaşların ortak akılla hareket etmesi önerisinde bulundu. Tüm kulüplerin faydalanacağı ayrı bir tesis yapılması gerektiği fikrine katıldığını belirten Kuş, "Ben sizin yanınızda olurum, üzerime düşeni yaparım. Maddi manevi yanınızda olurum" diyerek desteklerini ifade etti.

Kuş'a ve AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Süleyman Elgün'e teşekkür eden ASKF Genel Sekreteri Murat Basyan, "Allah sizden razı olsun. İmkan olsaydı daha fazla destek olacağınıza inanıyoruz. Biz yine gençlerimize hizmet etme noktasında hep birlikte çalışacağız. Tüm kulüplerimiz adına Başkanımız Mehmet Kuş'a teşekkür ediyorum" dedi. - ŞANLIURFA