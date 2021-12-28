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Eyyübiye Belediyespor'da deplasman galibiyeti sevinci - Son Dakika

Eyyübiye Belediyespor'da deplasman galibiyeti sevinci

28.12.2021 15:50
Eyyübiye Belediyespor'da deplasman galibiyeti sevinci

Ampute Futbol Süper Lig ekiplerinden Eyyübiye Belediyespor'da Bağcılar Ampute Futbol Takımı deplasmanında alınan galibiyetin sevinci yaşanıyor.

Ampute Futbol Süper Lig ekiplerinden Eyyübiye Belediyespor'da Bağcılar Ampute Futbol Takımı deplasmanında alınan galibiyetin sevinci yaşanıyor.

Eyyübiye Belediyespor Kulübü Başkanı Serdar Yıldırım, AA muhabirine, ligin 5'nci haftasında ilk deplasman galibiyetiyle tanışmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İlk kez mücadele ettikleri ligde alınan galibiyetin önemine vurgu yapan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bu sezon yükseldiğimiz lige ısınmaya çalışıyoruz. Daha önce oynadığımız 4 haftada ancak bir galibiyet alabilmiştik. Bu hafta sonu deplasmanda Bağcılar Ampute Futbol Takımı ile karşılaştık. Güzel bir oyunla sahadan 1-0 galibiyetle ayrılmayı başardık. Oyuncularımı ve teknik heyeti kutluyorum. Bu hafta sonu kendi evimizde karşılaşacağımız Konya Engellilergücü maçının hazırlıklarını sürdürüyoruz. İnşallah bu maçtan da galibiyetle ayrılarak çıkışımızı sürdürmek istiyoruz."

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Ampute Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig, Bağcılar, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Eyyübiye Belediyespor'da deplasman galibiyeti sevinci - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Eyyübiye Belediyespor'da deplasman galibiyeti sevinci - Son Dakika
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