Ezeli rakibinden Fenerbahçe\'nin belalısı olan futbolcuya resmi teklif

474747:

saçma sapan şeylerle bağlantı kurmaktan ne zaman vazgeçeceksin admin???? adam sanki tek fb 11 kişi oynamış gibi bahsetmek nedir yaa prof.futbolcu bunlar bugün ana avrat düz giderler yarın o takıma giderler yok feneri elemişti tok bilmem ne

7 0 Yanıtla