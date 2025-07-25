Ezeli rakibinden Fenerbahçe\'nin belalısı olan futbolcuya resmi teklif

Süper Lig devi Beşiktaş, Vaclav Cerny için Wolfsburg kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.
A Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Çekyalı oyuncu Vaclav Cerny için Wolfsburg kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Çekyalı oyuncunun, Alman ekibiyle sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona erecek.
Geçtiğimiz sezonu İskoçya Premiership ekliplerinden Glasgow Rangers'ta geçiren Cerny, burada gösterdiği performansla dikkat çekmişti. 2024/2025 sezonunda Rangers formasıyla 52 maçta görev alan Cerny, 18 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.
Öte yandan 27 yaşındaki Çekyalı sağ kanat, Fenerbahçe ile Rangers arasında İstanbul'da oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında 42. ve 81. dakikalarda sarı-lacivertli ekibin ağlarına 2 gol bırakıp 3-1'lik galibiyette pay sahibi olmuştu.
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