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Ezeli rakiple görüşen Ferdi, ipleri kopardı! - Son Dakika

Ezeli rakiple görüşen Ferdi, ipleri kopardı!

10.02.2022 15:04

Sezon sonunda anlaşması bitecek Ferdi Kadıoğlu'nun dönüş yapmaması Fenerbahçe taraftarını kızdırdı. Ezeli rakiplerden gelen teklifleri dinleyen Ferdi'nin, Trabzonspor'a yakın olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonu bitecek olan yıldız oyuncu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe ile yeni sözleşme yapmaya yanaşmıyor. Sarı-Lacivertliler'in yıldız oyuncunun menajerine konuyla ilgili tam yetki verdiği öğrenildi.

Süper Lig karışacak! Ezeli rakiple görüşen Ferdi, taraftarla ipleri koparıyor

TEKLİFLERİ DİNLEDİ

Takvim'in haberine göre; genç yıldızın menajerinin öncelikli olarak Süper Lig'in devleri Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile transfer görüşmesi gerçekleştireceği ve ondan sonra kararını vereceği belirtildi.

TRABZONSPOR'A YAKIN

Aile faktöründen dolayı Ferdi'nin Trabzonspor'a yakın olduğu konuşuluyor. Ferdi için sezon başında da Trabzonspor haberleri çıkmıştı.

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Ferdi Kadıoğlu, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Spor Ezeli rakiple görüşen Ferdi, ipleri kopardı! - Son Dakika Spor


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