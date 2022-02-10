Ezeli rakiple görüşen Ferdi, ipleri kopardı!

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonu bitecek olan yıldız oyuncu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe ile yeni sözleşme yapmaya yanaşmıyor. Sarı-Lacivertliler'in yıldız oyuncunun menajerine konuyla ilgili tam yetki verdiği öğrenildi.

TEKLİFLERİ DİNLEDİ

Takvim'in haberine göre; genç yıldızın menajerinin öncelikli olarak Süper Lig'in devleri Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile transfer görüşmesi gerçekleştireceği ve ondan sonra kararını vereceği belirtildi.

TRABZONSPOR'A YAKIN

Aile faktöründen dolayı Ferdi'nin Trabzonspor'a yakın olduğu konuşuluyor. Ferdi için sezon başında da Trabzonspor haberleri çıkmıştı.