Ezeli Rekabet: Beşiktaş ve Fenerbahçe Derbisi

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında karşılaşacak olan Beşiktaş ile Fenerbahçe tüm kulvarlarda 360. kez rakip olacak. İki takımın ezeli rekabetinde sarı-lacivertliler 135 kez galip gelirken, siyah-beyazlılar da 127 defa kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. İki ekip bu derbi mücadelesiyle 360. kez rakip olacak. Geride kalan 359 müsabakada sarı-lacivertliler 135 galibiyet alırken, siyah-beyazlılar ise 127 kez kazandı. Bu ezeli rekabette 97 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 499 golüne, Beşiktaş 457 golle yanıt verdi.

Zirve yolunda kritik derbi

Süper Lig'de üst üste 5 galibiyet alarak derbi öncesi moral yakalayan Fenerbahçe, lider Galatasaray ile puan farkını 3'e indirdi. Sarı-lacivertliler oynadığı 13 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 32 puan topladı ve 2. sırada bulunuyor. Siyah-beyazlılar ise 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 22 puan topladı ve 5. sırada yer alıyor. Kanarya, derbiden zaferle ayrılıp zirve yarışında hata yapmamak, Kartal ise üst üste yaşadığı puan kayıplarına derbide son vermek istiyor.

Ligde 137. randevu

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig tarihinde ise 136 defa mücadele etti. Fenerbahçe, bu süreçte 49 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Beşiktaş da 42 defa 3 puanın sahibi oldu. 45 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Geçtiğimiz sezon Dolmabahçe'de oynanan derbiyi sarı-lacivertliler 3-1 kazanırken, Kadıköy'de de 2-1'lik skorla galip gelen taraftı.

En farklı skorlar

Beşiktaş ile Fenerbahçe, birbirlerine karşı en farklı skorları 7'şer golle aldı. 23 Mart 1941'deki özel karşılaşmada siyah-beyazlılar, mücadeleyi 7-1 kazandı. Fenerbahçe ise en farklı galibiyetini 6 Aralık 1958'de yine bir özel maçta 7-0'lık skorla aldı. Süper Lig'deki en farklı skorlar ise 6 Ocak 1990'da 5-1'lik sonuçla Beşiktaş lehine gerçekleşirken; Fenerbahçe de 7 Mart 1976 ve 7 Ekim 2012'de 3-0'lık sonuçlarla galip geldi.

Ezeli rekabette en gollü müsabaka 11 Ağustos 1974'te TSYD Kupası'nda yaşandı. Beşiktaş'ın 5-4 kazandığı mücadele en gollü maç olarak kayıtlara geçti. 19 Mayıs 1955'te oynanan Atatürk Kupası karşılaşması da 4-4 beraberlikle sonuçlandı.

Derbide gözler kalecilerin üzerinde olacak

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde gözler iki takımın kalecilerinde olacak. Ev sahibi ekipte milli kaleci Mert Günok'un, konuk ekipte ise Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in forma giymesi bekleniyor. Mert, bu sezon siyah-beyazlıların kalesini 12 maçta korurken, 13 gol yedi ve 5 maçta kalesini gole kapattı. 35 yaşındaki kaleci ayrıca UEFA Avrupa Ligi grup ve elemelerinde 5 maçta mücadele etti. Livakovic ise bu sezon 13 maçta sarı-lacivertli formayı giyerken, kalesinde 12 gol gördü. 7 müsabakada ise rakiplerinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi. 29 yaşındaki kaleci, takımının lig ve Avrupa kupalarında oynadığı tüm maçlarda eldivenlerin sahibi oldu. Livakovic, ligde gösterdiği başarılı performansı Avrupa'da sergileyemedi. UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4, UEFA Avrupa Ligi'nde 5 maçta kaleyi koruyan Livakovic, rakiplerin gollerine engel olamadı.

Deneyimli iki kalecinin derbide sergileyeceği performans, takımları adına büyük önem taşıyacak.

Sarı-lacivertliler ligin en golcü ve en az gol yiyen takımı

Sarı-lacivertliler, ligde rakip filelere 36 gol göndererek 'en golcü takım' unvanını elinde bulunduruyor. Oynadığı 13 maçta da gol atmayı başaran Fenerbahçe, 2.76 gol ortalaması yakaladı. Edin Dzeko 8 golle takımının en golcü ismi konumunda yer alırken, Dusan Tadic de 7 golle Bosna Hersekli forveti takip ediyor. Tadic ayrıca 5 kez de gol pası vererek, sarı-lacivertlilerin en çok asist yapan hücum oyuncusu oldu.

Fenerbahçe, hücumdaki verimliliğin yanında savunmasıyla da ön plana çıkıyor. Jose Mourinho'nun öğrencileri kalesinde 12 gol görerek ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.

Mehmet Türkmen düdük çalacak

Dolmabahçe'de oynanacak derbide hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Türkmen'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Candaş Elbil yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar olacak. - İSTANBUL