F.Bahçe'den kapı dışarı edilen Frey, Belçika'da gol krallığına gidiyor

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Fenerbahçe'nin en çok eleştirilen transferlerinden biri olan Michael Frey, Belçika'yı altüst ediyor. İsviçreli forvet, 2-1 kazandıkları Seraing maçında yine gol attı.

Yaklaşık 2 ay sakatlıktan dolayı oynayamayan Frey, Antwerp'in en önemli silahı haline geldi.

KADIKÖY'E GELECEK

Frey, Antwerp formasıyla Avrupa Ligi'ndeki maç için tekrar Kadıköy'e gelecem ama bu kez rakip olarak. İsviçreli forvet, formuyla adeta tehlike saçıyor.

Takım arkadaşı Samatta da Avrupa Ligi'nde Olympiakos'a gol attı. İki futbolcunun Kadıköy'de göstereceği performans merak konusu oldu.