F1 Avustralya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Leclerc'in - Son Dakika
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F1 Avustralya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Leclerc'in

09.04.2022 10:47
F1 Avustralya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Leclerc'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun üçüncü ayağı Avustralya Grand Prix'sine, Ferrari takımının Monakolu pilotu Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun üçüncü ayağı Avustralya Grand Prix'sine, Ferrari takımının Monakolu pilotu Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak.

Leclerc, Melbourne kentiyle aynı adı taşıyan 5,2 kilometrelik pistte yapılacak yarışın sıralama turlarında 1 dakika 17.868 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.

24 yaşındaki pilot, Bahreyn'den sonra bu sezon ikinci, kariyerinin ise 11. pole pozisyonunu kazandı.

Red Bull pilotlarından Hollandalı Max Verstappen ikinciliği, Meksikalı Sergio Perez üçüncülüğü elde etti.

58 turluk yarış yarın TSİ 08.00'de başlayacak.

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Dünya Şampiyonası, Grand Prix, Avustralya, Formula 1, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor F1 Avustralya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Leclerc'in - Son Dakika


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SON DAKİKA: F1 Avustralya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Leclerc'in - Son Dakika
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