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F1 Brezilya Grand Prix'sine Valtteri Bottas ilk sırada başlayacak - Son Dakika

F1 Brezilya Grand Prix'sine Valtteri Bottas ilk sırada başlayacak

13.11.2021 23:26
F1 Brezilya Grand Prix'sine Valtteri Bottas ilk sırada başlayacak

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 19. ayağı Brezilya Grand Prix'sine Mercedes takımından Valtteri Bottas ilk sırada başlayacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 19. ayağı Brezilya Grand Prix'sine Mercedes takımından Valtteri Bottas ilk sırada başlayacak.

F1 tarihinde üçüncü kez düzenlenen sprint yarışı, Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki 4,3 kilometrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde 24 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Sprint yarışın hemen başında yaptığı atakla liderliği ele geçiren Fin pilot Bottas, 29 dakika 9.559 saniyelik derecesiyle galip geldi ve pole pozisyonunu elde etti.

Red Bull takımından Hollandalı Max Verstappen, liderin 1.170 saniye arkasında ikinciliği, Ferrari pilotu İspanyol Carlos Sainz ise Bottas'ın 18.723 saniye gerisinde üçüncülüğü elde etti.

DRS teknik kurallarını ihlal ettiği için sıralama turlarından diskalifiye edilen ve sprint yarışına son sıradan başlayan Mercedes pilotu Lewis Hamilton, 15 sıra birden yükselerek 5. oldu. Hamilton, içten yanmalı motorunu değiştirdiği için yarınki yarışa 10. sıradan başlayacak.

Sprint yarışta ilk 3'e giren sürücüler, sırasıyla 3, 2 ve 1 puan kazandı.

Organizasyonu daha heyecanlı hale getirmek için bu yıl üç etapta uygulanmasına karar verilen sprint yarışında alınan dereceler, Brezilya Grand Prix'sinin grid dizilişinde geçerli olacak.

Brezilya Grand Prix'si 71 tur üzerinden koşulacak ve yarın TSİ 20.00'de başlayacak.

Brezilya Grand Prix, Valtteri Bottas, Formula 1, Mercedes, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor F1 Brezilya Grand Prix'sine Valtteri Bottas ilk sırada başlayacak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: F1 Brezilya Grand Prix'sine Valtteri Bottas ilk sırada başlayacak - Son Dakika
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